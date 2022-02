Constantin Television

ANOTHER MONDAY

Constantin Television hat sechsteilige Mystery-Serie für ZDFneo abgedreht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Constantin Television hat für ZDFneo in Hamburg und Umgebung die neue Serie ANOTHER MONDAY produziert. In der Mystery-Serie wird den Protagonist*innen allmählich bewusst, dass sie in einer unentrinnbaren 24-Stunden-Zeitschleife stecken. Durch die Zeitabnormität enthüllen sich tiefe Konflikte, große Chancen aber auch menschliche Abgründe.

Ehefrau und Mutter Freya Hüller befindet sich plötzlich in einer Zeitschleife - und das ausgerechnet an dem Tag, an dem sie ihren Mann verlassen will. Doch nicht nur sie realisiert die Zeitanomalie, auch der Polizist Moritz Becker sowie die schwangere Krankenschwester Sophie Notling erleben dieses Phänomen. Aber warum scheinbar nur sie? Um herauszufinden, wie sie aus der Schleife herauskommen können, müssen die drei erst einmal verstehen, wie und warum jeder einzelne von ihnen dort hineingeraten ist. Sie versuchen das Mysterium zu begreifen und es für sich zu nutzen. Tragische Ereignisse zwingen sie schließlich dazu, sich endlich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Fehler einzugestehen und letztlich eine Entscheidung zu treffen: Macht mich die Zeitschleife zum Monster oder bleibe ich Mensch?

Das neoriginal ANOTHER MONDAY ist eine Produktion der Constantin Television für ZDFneo. Die Regie übernahmen Esther Bialas und Nathan Nill. Produzent ist Karsten Rühle zusammen mit Co-Produzent Fritz Wildfeuer. Oliver Berben fungiert als Executive Producer. Die Redaktion im ZDF liegt bei Nina Manhercz und Jasmin Verkoyen. Christiane Meyer zur Capellen koordiniert für ZDFneo. Die Drehbücher zur Serie schrieben Oliwia Strazewski und Maximilian Baumgartner. Neben Susanne Bormann, Ben Münchow und Alina Stiegler zählen auch Ulrich Brandhoff, Emilie Neumeister, Adrian Julius Tillmann, Vedat Erincin, Riccardo Campione, Carla Njine und Aybi Era zum Cast. Die Dreharbeiten in Hamburg und Umgebung gingen bis Ende Januar 2022. Die Serie ist für 6 Folgen à 45 Minuten geplant.

Original-Content von: Constantin Television, übermittelt durch news aktuell