Hager Moss Film-Produktion "Ein Dorf wehrt sich" bei den 2020 New York Festivals TV & Film Awards ausgezeichnet

Das von der Hager Moss Film, einer Tochter der Constantin Television, co-produzierte Historiendrama "Ein Dorf wehrt sich" hat bei der diesjährigen Verleihung der New York Festivals TV & Film Awards in der Kategorie "Entertainment Program: Drama" den Gold-Award gewonnen. In den Hauptrollen des auf wahren Begebenheiten beruhenden Films spielen Brigitte Hobmeier, Fritz Karl und Harald Windisch, in weiteren Rollen sind Verena Altenberger, Maresi Riegner, Gerhard Liebmann, Francis Fulton-Smith, Oliver Masucci, Philipp Hochmair, Rainer Wöss und Lucy Wirth zu sehen. Regie führte Gabriela Zerhau, die auch für das Drehbuch verantwortlich ist.

Die New York Festivals TV & Film Awards zeichnen Inhalte in allen Formen und Längen aus über 50 Ländern in insgesamt vierzehn Kategorien aus. Dabei legt die Jury besonderen Wert auf innovatives Storytelling und globale Trends. Die Wettbewerbsbeiträge umfassen alle Bereiche der TV- und Filmindustrie, darunter Nachrichtenprogramme, Reportagen aus News und Sport, Dokumentationen, Entertainment Programme sowie Studenten- und Streamingproduktionen.

Zum Inhalt:

Die letzten Kriegstage 1945: Während die Alliierten näher rücken, herrscht im Bergdorf Altaussee das unerbittliche Nazi-Regime. Weltberühmte Kunstwerke, allesamt NS-Raubkunst, werden im Salzbergwerk eingelagert - als Exponate für das geplante "Führermuseum". Bewacht von Soldaten schleppen Bergleute kostbare Gemälde und Skulpturen in den Stollen. Unter ihnen: Josef Rottenbacher (Fritz Karl), der auf das Ende des Krieges hofft und versucht, sich aus allem herauszuhalten. Im Gegensatz zu seinem besten Freund Franz Mitterjäger (Harald Windisch) und dessen Frau Elsa (Brigitte Hobmeier), die im Gebirge heimlich Deserteure versorgen. Trotz aller Vorsicht gerät Mitterjäger ins Visier der Gestapo. Kurz vor der Kapitulation ordnet der fanatische Gauleiter Eigruber (Philipp Hochmair) die Sprengung der Salzmine an, um die Kunstwerke zu vernichten, bevor sie dem Feind in die Hände fallen. Doch die Bergleute leisten Widerstand.

"Ein Dorf wehrt sich" ist eine Co-Produktion der Hager Moss Film GmbH (Produzentinnen: Kirsten Hager und Anja Föringer) und der Mona Film Produktion GmbH (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig), gefördert durch den FFF Bayern, Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds im Auftrag von ZDF, ORF und ARTE.

