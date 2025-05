Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)

CATL kündigt Notierung an der HKEX an, um die globale Null-Kohlenstoff-Wirtschaft zu unterstützen

Hong Kong (ots/PRNewswire)

CATL gab heute die Notierung am Main Board der Hongkonger Börse (HKEX) unter dem Aktiencode 3750 bekannt. Das globale Angebot umfasste 135 Millionen Aktien vor der Mehrzuteilungsoption zu einem Preis von HKD 263,00 pro Stück. Damit ist CATL das erste A-Aktien-Unternehmen, das eine Zweitnotierung in Hongkong mit einer Preisobergrenze für die Emission anstrebt. Der Börsengang von CATL in Hongkong dauerte vom Startschuss bis zum Abschluss nur 128 Tage, wobei der Abschlag zum Schlusskurs der A-Aktie am Tag der Festlegung der Preisobergrenze bei null lag. Am ersten Handelstag eröffnete die Aktie mit einem Eröffnungskurs von 296 HKD pro Aktie, was einem Anstieg von 12,55 % gegenüber dem Angebotspreis entspricht.

Dieses Angebot zog ein breites Spektrum von Investoren aus 15 Ländern und Regionen weltweit an, darunter Staatsfonds, Industriekapital, langfristige Institutionen, Versicherungskapital und Multi-Strategie-Fonds. Die starke Nachfrage zeigt nicht nur das Vertrauen in den langfristigen Wert von CATL, sondern auch die Anerkennung des enormen Marktpotenzials und der kommerziellen Möglichkeiten, die durch kohlenstofffreie Technologien entstehen.

„CATL ist nicht nur ein Hersteller von Batteriekomponenten, sondern auch ein Anbieter von Systemlösungen und hat sich zum Ziel gesetzt, ein kohlenstofffreies Technologieunternehmen zu werden", sagte Dr. Robin Zeng, Vorsitzender und Geschäftsführer von CATL, bei der heutigen Börsenzulassung. „Diese Börsennotierung bedeutet eine stärkere Integration in die globalen Kapitalmärkte und stellt einen neuen Meilenstein in unserer Mission dar, die globale kohlenstofffreie Wirtschaft voranzutreiben."

Im Zuge der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels hat sich die kohlenstofffreie Wirtschaft von einer ökologischen Notwendigkeit zu einem dynamischen Motor für das Wirtschaftswachstum entwickelt. Als Pionier bei der Förderung einer kohlenstofffreien Wirtschaft beschleunigt CATL die Entwicklung einer kohlenstofffreien Gesellschaft durch unermüdliche Innovation bei kohlenstofffreien Technologien. Diese Fortschritte umfassen die folgenden Schlüsselbereiche:

Kohlenstofffreier Transport: Um die weltweiten Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen, müssen laut BloombergNEF bis 2030 jährlich 3 Billionen USD in den elektrischen Verkehr investiert werden. Das globale Verkehrssystem befindet sich in einer radikalen Umstrukturierung, wobei neue energiebetriebene Fahrzeuge und Ökosysteme zum Austausch von Batterien in eine Phase des explosiven Wachstums eintreten. Auch aufstrebende Verkehrssektoren, wie die Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen und Elektroschiffe, entwickeln sich rasch. CATL hat das weltweit fortschrittlichste und diversifizierteste Produktportfolio aufgebaut, um auf die globale Transportrevolution zu reagieren.

Mit der Trennung von Fahrzeug und Batterie und der Standardisierung von Batterien als Kernstück ist CATL Vorreiter für innovative Lösungen zum Austausch von Batterien, die die Konvergenz von E-Mobilität und Energienetzen erreichen und ein geschlossenes, kohlenstofffreies Ökosystem über den gesamten Batterie-Lebenszyklus schaffen werden. CATL hat vor kurzem in Datong, Shanxi, standardisierte Lösungen für den Batterietausch und den Austausch von Fahrgestellen für schwere Lastkraftwagen vorgestellt, die alle Szenarien abdecken. Das ist ein wichtiger Schritt, um bis 2030 ein landesweites Batteriewechselnetz für schwere Lkw aufzubauen, das 80 % der wichtigsten Logistikrouten in China abdeckt. Im Bereich der Personenkraftwagen hat CATL die „Choco-Swap Alliance" gegründet, um ein neues Ökosystem zum Austausch von Batterien einzuführen.

Null-Kohlenstoff-Strom: BloombergNEF prognostiziert, dass der weltweite jährliche Stromverbrauch bis 2050 um 75 % steigen wird, wobei die potenziellen Investitionen in erneuerbare Energien in den nächsten 25 Jahren mehr als 10 Billionen USD betragen werden. Der Aufbau eines kohlenstofffreien Stromsystems birgt sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Um gemeinsame Probleme mit den derzeitigen Netzen zu lösen, wie z. B. die mangelnde Belastbarkeit des Netzes, stellt CATL Ressourcen für kohlenstofffreie Netztechnologien bereit, darunter Leistungselektronik, flexible Regelungssysteme und virtuelle Kraftwerke, um ein neues kohlenstofffreies Stromsystem zu schaffen und zahlreiche Haushalte durch kohlenstofffreie Technologien zu unterstützen.

Globale industrielle Dekarbonisierung: Heutzutage haben 195 Länder und Regionen Emissionsreduktionsziele festgelegt, die die Energiewende und eine kohlenstofffreie nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass ab 2030 zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen weltweit jährliche Investitionen in Höhe von 4,5 Billionen USD erforderlich sein werden. CATL strebt an, dass alle Fabriken in diesem Jahr kohlenstoffneutral werden und trägt zur Dekarbonisierung traditioneller Industriezweige wie Stahl, Zement und Chemie bei. CATL entwickelt integrierte kohlenstofffreie Lösungen und arbeitet mit Partnern zusammen, um kohlenstofffreie Inseln, kohlenstofffreie Industrieparks und kohlenstofffreie Demonstrationsstädte zu bauen.

CATL konzentriert sich nicht nur auf eine kohlenstofffreie Wirtschaft, sondern setzt sich auch für die Kreislaufwirtschaft ein. Im Juni wird CATL weitere Einzelheiten seines Global Energy Circularity Commitment vorstellen, das branchenübergreifende Partner zusammenbringt, um gemeinsam ein robustes Ökosystem der Kreislaufwirtschaft aufzubauen.

In den letzten zehn Jahren hat CATL mehr als 70 Milliarden RMB (rund 10 Milliarden USD) in Forschung und Entwicklung investiert, und die Zahl der weltweit erteilten und angemeldeten Patente hat die Zahl von 43.000 überschritten. CATL führt die Liste der neuen Patente in der Branche seit fünf Jahren in Folge an. CATL hat sechs globale Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet.

Die Rolle Hongkongs als internationales Finanzzentrum bietet eine wichtige Plattform zur Unterstützung der wachsenden Produktionskapazitäten, des Lieferantennetzes und des Talentpools von CATL. Sie ermöglicht auch eine vielfältigere Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, ein wesentlicher Schritt in Richtung einer kohlenstofffreien Zukunft.

CATL wird sich auch in Zukunft auf Innovation als seine zentrale Wettbewerbsstärke konzentrieren und sich der Entwicklung kohlenstofffreier Technologien widmen, um das Wachstum der kohlenstofffreien Wirtschaft weltweit zu unterstützen.

Informationen zu CATL

Contemporary Amperex Technology Co. limited (CATL) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer neuer Energietechnologien, das sich verpflichtet hat, erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für neue Energieanwendungen weltweit anzubieten.

Im Juni 2018 ging das Unternehmen an der Shenzhen Stock Exchange unter dem Aktiencode 300750 an die Börse. Im Jahr 2024 ist das Verbrauchsvolumen von CATL für EV-Batterien seit acht Jahren in Folge die Nummer eins in der Welt, und es steht seit vier Jahren in Folge an erster Stelle, was den Marktanteil der weltweiten Lieferungen von Energiespeicherbatterien angeht. CATL genießt auch eine breite Anerkennung bei den weltweiten EV- und Energiespeicherpartnern.

CATL hat sich verpflichtet, einen herausragenden Beitrag zur Energiewende der Menschheit zu leisten und kündigte 2023 seine strategischen Ziele an, bis 2025 im Kerngeschäft und bis 2035 in der gesamten Batterielieferkette Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2691465/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-kundigt-notierung-an-der-hkex-an-um-die-globale-null-kohlenstoff-wirtschaft-zu-unterstutzen-302462061.html

Original-Content von: Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), übermittelt durch news aktuell