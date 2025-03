Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)

CATL und Ellen MacArthur Foundation gründen strategische Partnerschaft zur Förderung der Kreislaufwirtschaft für Batterien

Ningde, China, 21. März 2025 (ots/PRNewswire)

CATL und die Ellen MacArthur Foundation haben eine Vereinbarung bekannt gegeben, um die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft für Batterien zu beschleunigen. CATL wird ein strategischer Partner und das erste führende Unternehmen für erneuerbare Technologien im Netzwerk der Stiftung.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich CATL für eine globale Verpflichtung zur Energiezirkularität einsetzen und mit der Stiftung zusammenarbeiten, um die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft für die gesamte Wertschöpfungskette von Batterien zu ermitteln und ein Ökosystem branchenübergreifender Partner aufzubauen, um einen Plan für die Zirkularität von Batterien zu entwickeln und umzusetzen.

Die Branche hat zwar seit langem erkannt, dass es notwendig ist, über den „Take-make-waste"-Ansatz hinauszugehen, aber die Umsetzung des Engagements in die Realität ist komplex. Das Fachwissen, das CATL in die strategische Partnerschaft einbringen wird, ist der Schlüssel zum Aufbau einer wirklich kreislauffähigen Batterieindustrie.

„Diese strategische Partnerschaft ist ein großer Schritt vorwärts in unserer gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Energiezukunft", sagte Sandy Song, Global Lead for Circular Economy bei CATL. „Durch die Kombination unseres Wissens und unserer Innovationsfähigkeit in der Batterieindustrie mit der Führungsrolle der Stiftung in der Kreislaufwirtschaft sind wir gut positioniert, um ein wirklich zirkuläres Batterie-Ökosystem zu schaffen. Dabei geht es nicht nur um Umweltverantwortung, sondern auch darum, Innovationen voranzutreiben und ein System aufzubauen, das der Industrie und den Gemeinden weltweit zugute kommt."

„Das rasante Wachstum der erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung bietet eine einzigartige Chance, kreisförmige Wertschöpfungsketten von Grund auf aufzubauen. Durch die Einführung einer Kreislaufwirtschaft können Unternehmen wertvolle Ressourcen aus Technologien der ersten Generation, wie z. B. Elektrofahrzeugen, zurückgewinnen, anstatt sie zu entsorgen", sagte Joe Murphy, Executive Lead, Network, Ellen MacArthur Foundation. „Als weltweit führender Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme ist das Know-how von CATL von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer wirklich kreislauforientierten Batterieindustrie und die Förderung der Kreislaufwirtschaft im Rahmen der Energiewende."

In seiner Rede auf der jährlichen Netzwerkveranstaltung der Stiftung in Amsterdam, Niederlande, betonte Dennis Pan, Chief Sustainability Officer von CATL, wie wichtig es ist, bei der Entwicklung von Batterien die Wiederverwertbarkeit zu berücksichtigen. CATL hat eine Null-Kohlenstoff-Strategie eingeführt, um die Verwendung wiederverwendbarer und erneuerbarer Materialien zu priorisieren und das Recycling zu erleichtern. 2024 hat CATL etwa 130.000 Tonnen Altbatterien recycelt, um 17.000 Tonnen Lithiumsalz herzustellen.

