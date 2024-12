INTERHYP AG

Gelungene Weihnachtspäckchen-Aktion: Interhyp-Mitarbeitende beschenken Seniorinnen und Senioren im Alten- und Service-Zentrum Schwabing-West

Seit zehn Jahren in Folge ist es Tradition bei Interhyp, Seniorinnen und Senioren im Alten- und Service-Zentrum Schwabing West (ASZ) in der Adventszeit mit Geschenken zu besuchen. Bei der gemütlichen Weihnachtsfeier am 12. Dezember, zu der 75 Besucherinnen und Besucher kamen, gab es wieder viele strahlende Gesichter.

"Wir sind mit 160 Geschenken ins ASZ gefahren, jedes Jahr werden es mehr ", freut sich Julian Birk, Leiter Prolongationsmanagement bei Interhyp und gemeinsam mit Karola Feller einer der Initiatoren der Weihnachtspäckchen-Aktion. "Schon Wochen vorher machen sich unsere Kolleginnen und Kollegen Gedanken, womit sie den Seniorinnen und Senioren eine Freude machen können."

Von kleinen Köstlichkeiten über praktische Alltagsdinge wie Kosmetika und warme Socken bis hin zu individuell gestalteten Grußkarten und selbst gemalten Bildern stecken jedes Jahr aufs Neue viele Überraschungen in den Päckchen.

"Seniorinnen und Senioren werden zu Weihnachten mit Spendenaktionen eher selten berücksichtigt, für viele stellt unsere Aktion das einzige Weihnachtsgeschenk dar", sagt Jacqueline Dehmel, Finanzierungsberaterin bei Interhyp und jedes Jahr bei der Weihnachtsfeier dabei.

Julian Birk ergänzt: "Dabei ist die wachsende Altersarmut ein großes Thema in Deutschland. Wir freuen uns, wenn wir mit unseren Geschenken dafür sorgen können, dass Dinge des täglichen Gebrauchs nicht mühsam erspart werden müssen. Die persönlichen Geschichten, die wir hören, sind berührend."

Im ASZ Schwabing-West freut man sich über die Unterstützung. "Für unsere Besucherinnen und Besucher ist die Weihnachtspäckchen-Aktion der Interhyp ein Höhepunkt im Jahr. Einsamkeit ist ein großes Thema für viele, daher ist die Freude, ein schön verpacktes Weihnachtsgeschenk zu erhalten, von besonderem Wert. Wir sind den Mitarbeitenden der Interhyp unfassbar dankbar, dass Sie durch Ihr Engagement jedes Jahr diese tolle Aktion ermöglichen", sagt Maria Breen-Bardenhagen, die Leiterin der Einrichtung.

