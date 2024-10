Interhyp AG

Preis für innovative Finanzierungsprodukte: Interhyp Gruppe vergibt erstmals den Vision Zuhause Award

Mehr als 100 Finanzierungspartner kamen Ende September auf Einladung der Interhyp Gruppe am Firmensitz in München zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen und Chancen am Baufinanzierungsmarkt auszutauschen. Im Rahmen des Netzwerkevents wurde erstmalig auch der Vision Zuhause Award vergeben.

Die Interhyp Gruppe hatte den Award im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um Finanzierungsprodukte von Kreditgebern zu prämieren, die es Kundinnen und Kunden erleichtern, energetische Maßnahmen in ihren Wohnimmobilien umzusetzen.

"Die Gebäudewende in Deutschland bleibt ein Kraftakt, bei dem es Lösungsideen aller beteiligten Akteure braucht. Dazu zählen auch fortschrittliche Finanzierungsprodukte, die sich noch stärker an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden im Bereich Modernisierung orientieren. Durch die Vergabe des 'Vision Zuhause Awards' möchten wir den Einsatz unserer Partner würdigen und den Diskurs weiter vorantreiben", sagt Interhyp CEO Jörg Utecht.

Prämiert wurden Kreditgeber in drei Kategorien.

In der Kategorie "Finanzierungsbedarfe bis 100.000 Euro" ging der Award an die PSD Nürnberg.

Den Preis in der Kategorie "Finanzierungsbedarfe über 100.000 Euro" erhielt die Allianz Baufinanzierung.

In der Kategorie "Innovation" gewann die BHW Bausparkasse AG.

Positives Fazit zum Entwicklungsstand neuer Finanzierungsprodukte

Über den Stand der Entwicklung fortschrittlicher Finanzierungsprodukte im Bereich der Gebäudewende äußert sich Utecht insgesamt positiv: "In den vergangenen 12 Monaten haben wir gemeinsam mit unseren Kreditpartnern mehr als 20 neue Produkte in diesem Bereich auf unsere Vergleichsplattform gebracht. Eine Zahl, auf die wir stolz sein können und die zeigt, welche Relevanz das Thema weiterhin besitzt."

