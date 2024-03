Company Bike

Firmenrad-Anbieter Company Bike erweitert sein Kundenportfolio an Großunternehmen um Europas größten Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus

München (ots)

Der Fahrrad-Leasinganbieter Company Bike stattet fortan Airbus Mitarbeitende mit Firmenrädern aus. Damit gewinnt Company Bike einen weiteren bedeutenden Kunden für sein innovatives Firmenrad-Programm mit Full-Service-Angebot. Zum Portfolio des führenden Leasinganbieters zählen bereits zahlreiche renommierte Großunternehmen mitunter aus den Branchen IT und Telekommunikation, Sicherheitstechnologie, Einzelhandel, Transport und Logistik, Hotel- und Gastgewerbe sowie Gesundheit und Soziales. Mit Airbus kommt nun ein weiterer starker Industriesektor, die Luft- und Raumfahrtbranche hinzu.

Gemeinsam für mehr nachhaltiges Mobilitätsverhalten und eine lebenswerte Zukunft - Das ist die Mission von Company Bike. Und nach wie vor erfreut sich das Fahrrad hoher Beliebtheit in Deutschland, denn die Fortbewegung auf dem Zweirad fördert die Gesundheit, schont Umwelt und Geldbeutel und soll sogar glücklich machen. In Kombination mit den Vorteilen eines Leasingmodells über den Arbeitgeber erweist sich das Firmenrad-Programm als ein äußerst attraktives Corporate Benefit für Arbeitgeber und Mitarbeitende zugleich. "Wir sind sehr stolz darauf, einen so bedeutenden Partner für unser Firmenrad-Programm gewonnen zu haben und freuen uns, gemeinsam mit Airbus, nachhaltig aufzusatteln", Fabian Kral, CSO Company Bike.

Full-Service mit integrierter Marketingstrategie und Online-Bike-Portal

Ready for RideOff! So lautet der Slogan der Marketingaktivitäten, die speziell für die interne Kommunikation des Firmenrad-Programms bei Airbus von Company Bike entwickelt wurden. Zum Full-Service-Paket, das Company Bike seinen Kunden anbietet, zählen neben der kundenspezifischen Aufbereitung eines integrierten Marketingkonzepts viele weitere Werbemaßnahmen, wie Flyer, Poster und speziell zugeschnittene Aktionen im Rahmen von Gewinnspielen und Events. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit, seine Mitarbeitenden vollumfänglich sowie kontinuierlich über das Firmenrad-Leasing zu informieren und aufzuzeigen, wie das Programm erfolgreich für jeden einzelnen Mitarbeitenden genutzt werden kann.

Company Bike erstellt für jeden Kunden individuell ein Online-Portal in der entsprechenden Firmen-CI, zu dem die Mitarbeitenden einen direkten Zugang erhalten. Über das Portal, das Herzstück der Zusammenarbeit, können die Mitarbeitenden aus einer riesigen Auswahl an Premium-Fahrrädern ihr persönliches Traum-Bike auswählen sowie den gesamten Leasingprozess inklusive Bike- und Serviceberatung aufwandsarm und zu 100 % digital abwickeln. Für eine persönliche Beratung steht dem Kunden ab Tag eins der Zusammenarbeit ein Key Account Manager zur Seite, der sich um alle Belange rund um das Firmenrad-Programm kümmert.

"Wir verstehen uns als Full-Service-Dienstleister und möchten den Mitarbeitenden unserer Kunden nicht einfach nur ein Firmenrad ermöglichen. Unser Ziel ist es, ab dem Zeitpunkt des Kick-Offs über den gesamten Zeitraum unserer Zusammenarbeit hinweg Expertise und Experience zu vermitteln. So gibt es beispielsweise Aktionstage, an denen wir Leasingraten oder gar ein in der jeweiligen Corporate-CI gebrandetes Bike verlosen. Dabei richten wir unser Konzept immer vollständig auf die Schwerpunkte und Wünsche des jeweiligen Kunden aus", so der Geschäftsführer von Company Bike.

Pioniergeist in der Luft und zu Boden

Teil des Firmenrad-Programms von Company Bike zu sein, bedeutet für die Mitarbeitenden von Airbus, tagtäglich ihr eigenes Wohlbefinden sowie ihre Gesundheit aktiv fördern und die sportliche Betätigung mittels eines hochwertigen Premium-Bikes nahtlos in ihren Alltag integrieren zu können. Die Nutzung eines Firmenrads motiviert zudem zu einem aktiven Umweltengagement und einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten mit gesamtgesellschaftlichem Impact. Company Bike hat im Rahmen der Aktionsmöglichkeiten bereits zum Auftakt der Zusammenarbeit mit Airbus unterschiedliche Maßnahmen, wie die Organisation eines speziellen Fahrsicherheitstrainings für E-Bikes und Pedelecs in das individuelle Konzept integriert.

ÜBER COMPANY BIKE:

Als einer der deutschlandweit führenden Anbieter fürs (E)-Bike-Leasing mobilisiert Company Bike seit 2012 Konzerne und große Mittelständler mit Dienstfahrrädern. Company Bike sorgt für einen Rundum-Sorglos Service - dank individualisiertem Company Bike Portal für die Auswahl von E-Bikes und Fahrrädern, professioneller Beratung, persönlicher Auslieferung vor Ort und einem mobilen Reparaturservice. Company Bike motiviert mit seinem einzigartigen Dienstrad-Programm zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und rückt dabei die Gesundheit der Mitarbeitenden, ein aktives Umweltengagement im Sinne der CO2 Einsparung sowie das Ziel einer lebenswerten Zukunft in den Fokus.

Original-Content von: Company Bike, übermittelt durch news aktuell