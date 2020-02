Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Skiurlaub mit Kids: Gratis Skipass für Kinder im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Wenn man an seinen ersten Urlaub mit der Familie zurückdenkt, tauchen in den meisten Köpfen ganz besonders emotionale Bilder auf, an die man sich gerne erinnert. Diese schönen Erinnerungen soll ein Winterurlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn hinterlassen, weshalb der Familie hier ein ganz besonderer Stellenwert zugeschrieben wird. Pistenzwerge, Mini-Racer und Nachwuchs-Carver fühlen sich im familienfreundlichen Skigebiet bestens aufgehoben! Engagierte Skischulen mit Kinder-Arealen und Skikindergärten sorgen für die ersten gekonnten Schwünge auf Schnee. Groß ist die Freude bei den stolzen Eltern, wenn die Kids nach nur wenigen Tagen des Skiurlaubs begeistert über die verschneiten Hänge schwingen. Und das Beste daran? Kleinkinder, geboren 2014 und später, fahren mit der miniAlpini Card den ganzen Winter lang an allen Liften gratis und beim Osterbonus gibt es zum Kauf eines Skipasses ab vier Tagen eines Elternteils einen gratis Skipass für Kinder der Jahrgänge 2004 und später. Mit der Power of Zehn kostet der Skipass für alle unter 19 jeden Samstag nur EUR 10,00 und mit der Family Card können Mutter und Vater abwechselnd eine gemeinsame Karte nutzen. Also ab in die familienfreundlichen Winterfreuden des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn!

Ein Schnappschuss mit den Kleinen im Schnee gehört in jedes Familienfotoalbum. Um den Kids im Urlaub die nötige Abwechslung zu bieten gibt es im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn auch abseits der Piste vieles zu entdecken.

Zwei beleuchtete Rodelbahnen sorgen auch nach Einbruch der Dunkelheit für lustige Abfahrten auf zwei Kufen, was während des Winterurlaubs mit der Familie unbedingt einmal getestet werden sollte. Auf der Spielbergrodelbahn wartet schon bei der Auffahrt ein besonderes Abenteuer: Per Pistenbully werden die Gäste hinauf auf's Spielberghaus transportiert. Nach einer kräftigen Stärkung bei Kasnocken oder Wildgerichten flitzt man mit dem Rodel wieder zurück ins Tal. Den Start der etwas rasanteren Rodelbahn am Reiterkogel erreicht man komfortabel mit der D1 Reiterkogelbahn. Spezielle Leihrodeln mit Bremsen stehen hier zur Verfügung, denn die kurvenreiche, 3,5 Kilometer lange Strecke bis ins Ortszentrum von Hinterglemm, hat es in sich.

Winterwandern mit Spaßgarantie für Groß und Klein erlebt man im Talschluss von Saalbach Hinterglemm. Zu Fuß oder mit dem Pferdeschlitten gelangt man zu Europas höchstgelegenem Wipfelwanderweg - dem Baumzipfelweg - und zur Golden Gate Bridge of the Alps. Mehrere Eislaufplätze laden Eisprinzessinnen und Hockeyfans dazu ein, ihre Künste zu perfektionieren. Schneeschuhwandern auf "Bärentatzen" ist im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn dank der vielen Naturlandschaften und des unvergleichlichen Panoramas ein einmaliges Erlebnis.

Für den Fun-Faktor auf den Pisten sorgen zahlreiche Funcross-Strecken, Funslopes und Snow Trails, sowie Snow- und Familyparks.

Abseits der Lifte und Hotels findet man hier absolute Ruhe und Erholung. Die Gastgeber in Saalbach Hinterglemm sorgen mit familienfreundlichen Angeboten für das perfekte Basislager für kleine Abenteurer und große Entdecker. Zahlreiche Familienhotels haben ihr Winterurlaubs-Angebot ganz auf die Wünsche und Bedürfnisse der Familie eingestellt.

Attraktive Familien-Specials:

Für Familien gibt es im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn neben den klassischen Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche viele attraktive Familien Angebote.

Osterbonus:

Ein besonderes Angebot für Familien gibt es im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn von 04.04.2020 bis 13.04.2020. Kauft ein Elternteil einen Skipass ab 4 Tagen (ausgenommen Super Ski Card) erhalten Kinder geboren 2004 und später ihren Skipass gratis!

miniAlpini Card:

Kleinkinder, geboren 2014 und später, fahren mit der miniAlpini Card an allen Liften gratis. Kinder, geboren 2004 bis 2013, zahlen ca. die Hälfte der Erwachsenenpreise. Jugendliche, geboren 2001 bis 2003, erhalten ca. 25 % Ermäßigung auf die Erwachsenenpreise (siehe Skiticket-Preise).

Power of Zehn:

Für alle unter 19 Jahren (geb. 2001 - 2013) kostet der Skipass jeden Samstag nur EUR 10,00.

Family Card:

Eltern mit Kleinkindern haben jetzt noch mehr Vorteile. Denn mit der Family Card können Mutter und Vater abwechselnd eine gemeinsame Karte benutzen. Während also ein Elternteil auf den Sprößling aufpasst, kann sich der andere ins Wintervergnügen schwingen - und das für eine einmalige Partner-Gebühr von nur EUR 15,00. Damit lassen sich Kinderfreuden und Winterspaß auf einen familienfreundlichen Nenner bringen: Die Family Card: für Eltern mit Kleinkindern bis einschließlich 3 Jahren.

