SAUNA. Ein Tag Urlaub! / Die Vabali Spa Wellness-Oasen in Berlin und Düsseldorf zelebrieren / Am 24. September den Tag der Sauna

Ein wunderschöner Sommer liegt hinter uns - jetzt beginnt die Zeit der Gemütlichkeit und der Ruhe. Zuhause mit einer Tasse duftendem Tee auf dem Sofa in eine weiche Decke eingekuschelt, stillen wir unsere Sehnsucht nach Nestwärme und Geborgenheit wie zu keiner anderen Jahreszeit. Der Herbst ist zum Wohlfühlen da und muss trotz Regens und fallender Temperaturen nicht nur Kälte mit sich bringen. Auch wenn es draußen windet und stürmt, kann der Wunsch nach wohltuender Wärme in Erfüllung gehen. Dafür muss man nicht einmal in ein Flugzeug steigen - ein Tag Urlaub ist direkt vor der Haustür möglich.

Diesem Gedanken folgend, steht der Tag der Sauna am 24. September in diesem Jahr ganz unter dem Motto "SAUNA. Ein Tag Urlaub!". Mitten im Trubel der Großstadt gibt es sie, die Orte der Ruhe und Entspannung, die eine Auszeit von Hektik und Stress bieten: Fernab von den Verpflichtungen des Alltags sind Saunaanlagen perfekte Oasen, um abzuschalten und in eine Welt des puren Wohlbefindens einzutauchen. Die vabali spa Anlagen in Berlin und Düsseldorf sind solche Fluchtburgen mitten im Herzen der pulsierenden Großstädte. Ein Schritt hinein und man wähnt sich in weiter Ferne auf Bali. Auf 20.000 Quadratmetern erstreckt sich hier ein fernöstliches Paradies mit einem schier unerschöpflichen Angebot an Wellnessanwendungen und Pflegeritualen.

Die großzügigen Saunalandschaften im Herzen von Berlin und am Düsseldorfer Elbsee bieten ihren Gästen mit den verschiedenen Saunen und Dampfbädern weit mehr als nur das wohltuende Wechselbad von Hitze und Abkühlung und beeindrucken mit ihrer Offenheit, Vielfalt und edlen Einrichtung. Eine Fülle verschiedenster Aufgusszeremonien und Anwendungen sprechen alle Sinne an und versprechen maximale Entspannung. Dabei ist es ganz egal, ob man allein seine wohlverdiente Ruhe sucht oder mit Gleichgesinnten gemeinsame Erholung genießen möchte - Sauna ist hier immer ein besonderes Erlebnis und stillt die Sehnsucht nach der verlorenen Wärme.

Am 24. September, dem Tag der Sauna, wird das Angebot noch ausgeweitet und um zahlreiche attraktive Highlights ergänzt. Neben einem abwechslungsreichen Aufgussprogramm mit Peelings und Anwendungen wird an diesem Tag auch die Wellnessbar aufgebaut. Aus der Küche und an den Bars werden kleine Überraschungen mit großem Geschmack angeboten. Die sanften Klänge der Handpan-Spieler laden die Zuhörer zum Träumen und Entspannen ein. Ein Tag Urlaub wie man ihn sich schöner nicht wünschen könnte - in der Sauna, am Tag der Sauna!

Die Gäste können außerdem eine Postkarte aus dem Kurzurlaub an die Lieben zu Hause schreiben. Alles was dafür benötigt wird, finden sie im spa: Postkarten und Stifte liegen an allen zentralen Punkten des Hauses aus und natürlich übernimmt das vabali den Versand.

