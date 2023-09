Aras Software GmbH

Aras Connect Europa Tour 2023: Die Zukunft der digitalen Transformation neu denken

München (ots)

7 Konferenztage in 6 europäischen Top-Locations im Oktober und November 2023

Mehr als 300 Branchenexperten mit Aras-Erfahrung aus ganz Europa tauschen sich aus, um die neuen Strategien für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb komplexer Produkte in der Zukunft zu erkunden

Nehmen Sie teil an der Aras Connect im re:mynd Eastside in Frankfurt am 7. und 8. November mit Referenten von Fraunhofer IEM, PwC und IMA Schelling - Mehr Informationen

In Zeiten permanenter wirtschaftlicher Umbrüche sind diejenigen Unternehmen erfolgreich, die sich an häufige, vielfältige und unvorhersehbare Veränderungen anpassen können. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit stehen Entscheidungsträger vor einer strategischen Herausforderung: Wie kann ein Unternehmen so aufgestellt werden, dass es den unerwarteten Krisen von heute standhält und gleichzeitig wandlungsfähig ist, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden?

Ein Schlüssel dazu ist ein PLM der neuen Generation. Es bietet flexible und übergreifende Technologielösungen für die gesamte Produktentwicklungs-/Fertigungs-/Prozesskette.

Um die neuen Möglichkeiten dieser digitalen Transformationsstrategien zu erkunden, lädt Aras diesen Herbst an sieben Tagen zu Konferenzen und Networking-Events ein. Dazu bringt Aras, einer der weltweit führenden Anbieter von PLM-Lösungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte, sein Netzwerk von Experten und Anwendern (Kunden, Partner) aus ganz Europa zusammen.

Weitere Informationen zur Aras Connect Europa Tour 2023, das vollständige Programm und die Anmeldung finden Sie hier.

Über Aras

Aras bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Original-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuell