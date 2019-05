Hamburg Messe und Congress GmbH

Kostenlose Konzerte auf dem Hafengeburtstag Hamburg

Vielfältiges Musikprogramm auf zwölf Bühnen

Der 830. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG präsentiert von Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Musikprogramm mit kostenlosen Live-Konzerten. Insgesamt zwölf Bühnen entlang des Elbufers verwandeln das größte Hafenfest der Welt in eine riesige Open-Air-Festivalfläche. Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Bandbreite reicht von Konzertübertragungen aus der Elbphilharmonie über Chart-Stürmer und Shanty-Chöre bis hin zu Hip-Hop, Oldies und Punk-Rock aus aller Welt. Auch Travestiekünstler, Jazz-Musiker und Coverbands treten auf.

Konzertmitschnitte und ein Live-Konzert mit Anne-Sophie Mutter aus der Elbphilharmonie

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 präsentiert sich der Platz der Deutschen Einheit vor der Elbphilharmonie auch in diesem Jahr als Freilicht-Arena. Auf den Stufen am Fuße des Konzerthauses finden rund 500 Konzertfans Platz für Musikgenuss vor schönster Kulisse. Unter dem Motto "Elbphilharmonie Concerts on Screen" werden auf einer LED-Wand Konzertmitschnitte und ein Live-Konzert aus dem Großen Saal des Musikhauses gezeigt. Höhepunkt am Samstag, den 11. Mai 2019, ist die Live-Übertragung des Konzerts mit Anne-Sophie Mutter aus der Elbphilharmonie. Um 20:00 Uhr spielt Anne-Sophie Mutter drei Violinkonzerte und eine Sinfonie von Mozart. Gleichzeitig übernimmt sie dabei die Leitung des Kammerorchesters Wien-Berlin, dessen Mitglieder zu den Wiener und Berliner Philharmonikern gehören.

Weiterhin ist das NDR Elbphilharmonie Orchester, Residenzorchester im Großen Saal, mit dem Programm "Star Wars", Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 3 und der Operette "Die Fledermaus" zu erleben. Afro-Pop vom Feinsten bringen die Mitschnitte des umjubelten Konzerts von Youssou N'Dour und seiner Band Le Super Étoile de Dakar sowie des Programms "Remain In Light" mit der charismatischen Sängerin Angelique Kidjo. Das Gastspiel der Münchner Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Valery Gergiev mit Werken von Strawinsky, Schostakowitsch und Mahler wird ebenso gezeigt wie die spannende Gegenüberstellung von Musik Antonio Vivaldis und zeitgenössischen italienischen Kompositionen - dargeboten von der temperamentvollen Geigerin Patricia Kopatchinskaya und Giovanni Antonini mit seinem Spezialistenensemble Il Giardino Armonico.

Live-Musik, Talk und Blicke hinter die Kulissen des NDR

NDR 90,3 und das "Hamburg Journal" präsentieren direkt vor dem Alten Elbtunnel ein pralles Programm mit Live Acts, interessanten Talkgästen und spannenden Informationen rund um den NDR.

Musikalischer Höhepunkt am Freitag ist um 20:45 Uhr der Auftritt von Goldmeister. Das Duo mischt deutschsprachigen Hip-Hop der 1990er-Jahre mit Swing-Musik der 1920er-Jahre zu einem unverwechselbaren Stilmix. Am Samstag tritt um 14:15 Uhr der Sänger und Songschreiber Falk auf und ab 20:30 Uhr spielt die Coverband Good Music Live die größten Hits aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte. Zum Abschluss präsentiert die dänische Band Bryan Adams Tribute am Sonntag um 19:00 Uhr den Sound des kanadischen Rockstars.

Erstmals Teil des Bühnenprogramms ist die populäre Konzertreihe "NDR 90,3 Hamburg Sounds". Mit dabei sind Miu mit einem Gastauftritt von Sarajane am Samstag, Nick March und Norma am Sonntag sowie das Duo St. Pauli am Freitag und Samstag. Den NDR zum Anfassen gibt es beim "Treffpunkt Hamburg". Hier können Besucher mit Moderatoren und Redakteuren sprechen und sich mit einer Virtual-Reality-Brille im Fernsehstudio des "Hamburg Journals" umschauen. Dazu gewährt ein Übertragungswagen von NDR 90,3 Einblicke in die Liveübertragung im Radio.

Hafen Rock: musikalische Vielfalt auf vier Bühnen

Gleich vier Bühnen präsentiert der "Hafen Rock" zwischen St. Pauli Hafenstraße und Fischmarkt. Auf der Holsten Bühne steht Alternativ-Musik im Fokus. Top Act ist am Samstag um 22:30 Uhr die Düsseldorfer Metalcore Band Callejon. Auch Newcomer-Bands des aktuellen Eventim Popkurses, Stammgäste wie die Coverbands Die Toten Ärzte und Bon Scott sowie die Rock´n´Roller von Boppin'B treten auf. Los geht's jeden Tag um zwölf Uhr mit dem Auftritt eines Shanty-Chors und zünftigen Seemannsliedern.

Punk-Rock mit Bands aus Deutschland, Europa und Übersee wird auf der Jolly Roger Bühne gespielt. Am Freitag treten die Bands No Konforme aus Spanien, La Gachette aus Kanada und Skassapunka aus Italien auf. Zu den Top-Acts aus Deutschland zählen die Razors aus Hamburg am Samstag um 21:45 Uhr und Toxoplasma aus Neuwied direkt im Anschluss. Ein besonderer musikalischer Leckerbissen erwartet die Besucher am Sonntagabend um 20:00 Uhr mit der Hamburger Indie-Pop-Rock-Band Kettcar.

Rund um die drei Musiker Annette Kluge, Felix Dehmel und Altmeister Marcus Grosse präsentiert die neue HafenJazz Bühne ein abwechslungsreiches Programm zwischen Jazz, Soul, Blues und Swing. Ein Höhepunkt ist am Sonntag um 16:30 Uhr der Auftritt des achtköpfigen Hamburger Jazz-Funk-Fusion-Projekts NuHussel Orchestra. Abgerundet wird das Hafen Rock Angebot von der Elbcopa del Sol mit kubanischen Klängen der Band Sol Latino und leckeren Cocktails.

Für Weltoffenheit und Toleranz

Bereits zum sechsten Mal lädt der Harbour Pride die Besucher des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ein, im Zeichen einer weltoffenen und toleranten Stadt gemeinsam zu feiern. Am Sankt Pauli Fischmarkt präsentiert die LGBTIQ Community eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Gastronomie und Information. Mit Hamburger Musik-Acts und DJs, Künstlern aus der queeren Szene und Travestie-Shows wird an allen drei Tagen ein ebenso schillerndes wie abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten.

Musik zum Tanzen, Feiern und Genießen

Umrahmt von einem rustikalen Fischerdorf an der St. Pauli Hafenstraße können die Besucher an der Hamburg Zwei Bühne zu Live-Musik von Rock bis Shantys und DJ-Sound bis in die späten Abendstunden tanzen. Ein abwechslungsreiches Show- und Musikprogramm bietet die REWE-Bühne am St. Pauli-Fischmarkt, auf der unter anderem Tribute-Bands wie AbbaFever und ein Helene Fischer Double auftreten. In der Fischauktionshalle sorgen Bands unter dem Motto "ElbGenuss" mit Rock´n Roll, Popklassikern und Oldies für musikalische Unterhaltung. Auch im Hansedorf, im Traditionsschiffhafen in der HafenCity und im Museumshafen Oevelgönne wird kostenlose Live-Musik aus unterschiedlichen Genres geboten.

APPsolut informiert

Das Programm zum größten Hafenfest der Welt präsentiert sich so vielfältig wie seine Gäste. Interessierte finden daher alle Informationen zu den verschiedenen Musikangeboten, weiteren Aktionen und Rundgängen in der kostenlosen App zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG übersichtlich aufgeführt. Die App ist über iTunes und Google Play verfügbar. Auch ohne Internetverbindung können viele Funktionen der Gratis-App genutzt werden.

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG dankt allen Sponsoren, insbesondere dem langjährigen Hauptsponsor AIDA Cruises. Dank ihrer Unterstützung begeistert das größte Hafenfest der Welt jedes Jahr aufs Neue mehr als eine Million Besucher aus aller Welt.

Veranstalter: Freie und Hansestadt Hamburg - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Veranstaltungsbeauftragte: Hamburg Messe und Congress GmbH

Pressetexte und -fotos zum Download unter www.hamburg.de/hafengeburtstag

