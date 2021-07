British American Tobacco (Germany) GmbH

Neue Studie zeigt, dass ein vollständiger Umstieg auf glo, den Tabakerhitzer von BAT, sich ähnlich auf die Indikatoren für potenzielle Schäden auswirkt wie ein Rauchstopp

London (ots)

Übersetzung der Pressemitteilung "New study shows completely switching to BAT's Tobacco Heating Product, glo, has similar impact on indicators of potential harm as quitting smoking" . Es gilt das Original.

- Belege zeigen signifikanten Rückgang der Indikatoren potenziellen Schadens über einen Zeitraum von 6 Monaten bei Rauchern, die auf die ausschließliche Nutzung von glo umgestiegen sind, im Vergleich zum Weiterrauchen von Zigaretten - Der Goldstandard-[i]Indikator untermauert die wissenschaftliche Begründung, dass glo das Potenzial zu einem risikoreduzierten Produkt* hat - Allererste Langzeitstudie belegt dauerhaft reduzierte Belastung durch bestimmte Schadstoffe und Indikatoren potenziellen Schadens bei Rauchern, die vollständig auf glo umsteigen - Ein Beleg dafür, wie BAT eine bessere Zukunft, A Better TomorrowTM , umsetzt und die gesundheitlichen Folgen seines globalen Geschäfts minimiert, indem diejenigen Raucher, die sonst weiterrauchen würden, darin bestärkt werden, vollständig auf risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen

Eine heute in The Journal of Internal and Emergency Medicine veröffentlichte, neue Forschungsarbeit liefert die ersten konkreten Belege dafür, dass Menschen, die von Zigaretten auf die ausschließliche Nutzung von glo, den Tabakerhitzer von BAT, umsteigen, ihre Belastung durch bestimmte Schadstoffe und Indikatoren potenziellen Schadens im Vergleich zum Weiterrauchen signifikant reduzieren können. Die Indikatoren potenziellen Schadens beziehen sich auf verschiedene, mit dem Rauchen in Zusammenhang stehende Krankheiten.

Die Ergebnisse wurden nach 6 Monaten einer 12-monatigen Studie festgehalten und zeigten, dass ein vollständiger Umstieg auf glo im Vergleich zum Weiterrauchen zu statistisch signifikanten Änderungen bei einer Vielzahl von "Biomarkern der Exposition" (BoE)** und Indikatoren potenziellen Schadens führten, welche als "Biomarker des potenziellen Schadens" (BoPH)** bekannt sind.

Beim Großteil der gemessenen Biomarker war deren Rückgang bei den Nutzern von glo vergleichbar zu den Werten von Teilnehmern, die das Rauchen komplett aufgegeben hatten.

Die Messung der Schadstoffe ergab folgende Ergebnisse bei Nutzern von glo:

- Signifikante Reduzierung eines Biomarkers für Lungenkrebsrisiko - Signifikante Reduzierung der Zahl weißer Blutzellen, einem Entzündungsmarker, der auf kardiovaskuläres Risiko (KVR) und andere mit dem Rauchen zusammenhängende Erkrankungen schließen lässt - Verbesserung von HDL-Cholesterin, das mit einem reduzierten KVR in Zusammenhang steht - Verbesserung von zwei zentralen Indikatoren der Lungengesundheit - Verbesserung eines wichtigen Indikators von oxidativem Stress, einem Prozess, der bei verschiedenen, mit dem Rauchen zusammenhängenden Krankheiten eine Rolle spielt, z.B. KVR und Bluthochdruck

Dr. David O'Reilly, Director of Scientific Research bei BAT, sagte: "Diese Ergebnisse sind hochinteressant, da wir mit ihnen das Potenzial der Risikoreduzierung verstehen können, das durch den vollständigen Umstieg auf glo entfaltet werden kann. Die Studie zeigt, dass Raucher, die auf glo umsteigen, ihre Belastung durch bestimmte Schadstoffe reduzieren können. Dies wiederum senkt ihr Risiko, bestimmte, mit dem Rauchen zusammenhängende Krankheiten zu bekommen. Es ist sehr ermutigend, dass wir einen signifikanten Rückgang der BOPH-Werte - die teilweise den Werten beim kompletten Rauchstopp ähneln - nachgewiesen haben. Dies liefert eine weitere wissenschaftliche Begründung für das Potenzial der Risikoreduzierung von glo und untermauert unser ehrgeiziges Ziel, eine bessere Zukunft, A Better TomorrowTM, aufzubauen, indem wir die gesundheitlichen Folgen unseres Geschäfts minimieren."

Über die Studie

Die Teilnehmer der einjährigen, randomisierten und kontrollierten Studie waren Raucher im Alter von 23 bis 55 Jahren in Großbritannien, die sich in einem guten allgemeinen Gesundheitszustand befanden und das Rauchen entweder aufhören oder nicht aufhören wollten. Diejenigen Raucher, die nicht aufhören wollten, wurden randomisiert entweder einer Gruppe zugeteilt, die weiterhin Zigaretten rauchte, oder einer Gruppe, die zur ausschließlichen Nutzung von glo wechselte. Diejenigen Raucher, die angegeben hatten, das Rauchen aufhören zu wollen, erhielten Nikotin-Ersatztherapien und konnten eine Entwöhnungsberatung in Anspruch nehmen. Eine Gruppe von "Nierauchern" nahm ebenfalls als Kontrollgruppe teil und konsumierte weiterhin keine Tabak- oder Nikotinprodukte.

Die Studie war so designt, dass sie das Potenzial der Risikoreduzierung von glo erforschen sollte, wenn das Produkt in einem realen Kontext statt in einem kontrollierten Setting genutzt wurde. Die einzige Intervention bestand aus einem monatlichen Besuch in einer Klinik, bei dem Blut- und Urinproben genommen sowie andere Werte gemessen wurden. Diese Proben wurden auf "Biomarker der Exposition" (ausgewählte Schadstoffe im Zigarettenrauch) und "Biomarker des potenziellen Schadens" hin untersucht. Um die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen, wurden ferner die glo- und Rauchstopp-Gruppen auf den Biomarker CEVal hin getestet, der darauf hinwies, ob sie kürzlich Zigaretten geraucht hatten.

Weitere Ergebnisse der abgeschlossenen Studie werden für Ende 2021 erwartet. Sie werden zeigen, ob die reduzierte Belastung durch Schadstoffe und Biomarker potenziellen Schadens über den Zeitraum der Studie anhält.

Anmerkung für Redakteure

Über BAT:

BAT ist eines der weltweit führenden "Multi-Category" Konsumgüterunternehmen und wurde 1902 gegründet. Unser Unternehmenszweck ist, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM) aufzubauen, indem wir die gesundheitlichen Folgen unseres Geschäfts minimieren. Das beinhaltet:

- Das Bestreben, erwachsenen Verbrauchern eine große Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anzubieten - Die weiterhin klare Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen oder es aufzugeben. - Diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, darin zu bestärken, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen umzusteigen* - Den Fortschritt unserer Transformation nachzuverfolgen und zu teilen

Das Unternehmen hat das Ziel verkündet, bis 2030 die Anzahl der Verbraucher, die seine nicht brennbaren Produkte konsumieren, auf 50 Millionen zu erhöhen; und bis 2025 einen Umsatz in Höhe von mindestens 5 Mrd. GBP in den neuen Kategorien zu erzielen.

* Auf Grundlage von soliden Nachweisen und unter Annahme eines vollständigen Umstiegs vom Zigarettenrauchen. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

** Siehe bitte Anhang (BAT glo Clinical study)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Wenn in diesem Dokument von 'BAT', 'BAT Gruppe', 'wir', 'uns' und 'unser' die Rede ist, bezieht sich dies auf die operativen Gesellschaften der BAT Gruppe, ggf. gemeinsam oder einzeln. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichtete" Aussagen gemäß US Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen werden häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "annehmen," "antizipieren," "könnte," "vielleicht," "würde," "sollte," "beabsichtigen," "planen," "potenziell," "vorhersagen," "wird," "erwarten," "schätzen," "projizieren," "positioniert," "Strategie," "Ausblick", "Ziel" und ähnlichen Ausdrücken getroffen. Sie beinhalten Aussagen zu unseren Absichten, Überzeugungen und derzeitigen Erwartungen, die den Wissensstand und die zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen widerspiegeln, und die unsere Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien sowie die wirtschaftlichen und geschäftlichen Umstände betreffen, welche gelegentlich in den Ländern und Märkten, in denen die BAT Gruppe tätig ist, auftreten, einschließlich der voraussichtlichen finanziellen und operativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Zukunft.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, welche Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Es ist anzunehmen, dass die in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen begründet sind, jedoch können sie von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst werden, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse substantiell von den derzeit erwarteten unterscheiden könnten.

Zu den Hauptfaktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen, zählen Unsicherheiten im Zusammenhang mit folgenden Faktoren: Auswirkung nachteiliger nationaler oder internationaler Gesetzgebung und Regulierung; die mangelnde Fähigkeit, die Strategie der Gruppe für die neuen Kategorien zu entwickeln, zu kommerzialisieren und umzusetzen; die Auswirkung erheblicher Erhöhungen oder struktureller Änderungen der Tabak- und Nikotinsteuer sowie von Steuern auf Produkte neuer Kategorien; Veränderungen oder Abweichungen in der wirtschaftlichen oder politischen Lage im In- und Ausland; die Folgen schwerer Verletzungen, Krankheit oder Tod am Arbeitsplatz; nachteilige Entscheidungen nationaler oder internationaler Regulierungsbehörden; und die mangelnde Fähigkeit, die Entwicklung und Verbreitung der BAT Innovationen (Produkte der neuen Kategorien und brennbare Produkte) durchzuführen, auch als Ergebnis erfolgloser Forschung und Entwicklung oder eines Scheiterns bei der Entwicklung von belastbaren wissenschaftlichen Rahmen für die Risikobewertung. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Wissensstand und die Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen verfügbar sind, und BAT übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder abzuändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Informationen in dieser Mitteilung dienen ausschließlich dem Zweck, Stakeholdern Informationen über BAT bereitzustellen, und sind nicht für allgemeine Verbraucher bestimmt. Das Unternehmen und seine Geschäftsführer, Mitarbeiter, Beauftragten und Berater übernehmen keinerlei Verantwortung gegenüber Dritten, denen diese Unterlagen gezeigt werden oder in deren Hände sie gelangen könnten; eine derartige Verantwortung oder Haftung wird hiermit ausdrücklich abgelehnt. Die Informationen in dieser Mitteilung sind nicht für Produktwerbung oder verkaufsfördernde und Marketingzwecke bestimmt. Diese Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Erwerb oder Verkauf eines unserer Produkte und sollten nicht dergestalt ausgelegt werden. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich unter Einhaltung der Gesetzgebung der jeweiligen Rechtssysteme, in denen sie verkauft werden.

Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren sind in den Meldungen der British American Tobacco p.l.c. an die U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") zu finden, darunter der Jahresbericht in Formular 20-F, sowie die Lageberichte in Formular 6-K, welche kostenlos von der Webseite der SEC, http://www.sec.gov heruntergeladen werden können.

[i] US Institute of Medicine: Scientific Standards for Studies on Modified Risk Tobacco Products 2012.

