Black Friday Sale startet heute

Wien (ots) - 2,4 Mrd Euro beim größten Ausverkauf des Jahres erwartet

Um 19:00 startet die Verkaufsveranstaltung "Black Friday Sale". Auf der Website des Plattformanbieters www.blackfridaysale.de werden tausende Produkte bekannter Händler angeboten. Dieses Jahr rechnet der deutsche Handelsverband mit einem Umsatz von 2,4 Mrd Euro am Black Friday Sale Wochenende. Das würde eine Umsatzsteigerung von rund 40 Prozent zum Vorjahr bedeuten.

"Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Rekordergebnis", erklärt Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. "Die Zugriffszahlen auf unserem Portal blackfridaysale.de sind um rund 55 Prozent höher als im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorfeld wurden zahlreiche repräsentative Studien erstellt, die sowohl Einstellung als auch Akzeptanz der Bevölkerung zum Black Friday Sale erhoben haben. Die Grundaussage dieser Studien ist, dass es auch in diesem Jahr ein deutliches Wachstum geben wird", so Kreid weiter.

Weihnachtseinkäufe bereits im November

"Signifikante Preisreduktionen sind der Grund weshalb der Shoppingtag dazu verwendet wird, die Weihnachtseinkäufe zu erledigen", informiert Kreid. "Insbesondere bei den unter 30-jährigen ist der Black Friday Sale bereits fix im Kalender eingetragen. Das Berliner Marktforschungsinstitut ipsos hat erhoben, dass fast die Hälfte dieser Gruppe am Black Friday Sale shoppen wird", so Kreid.

Schnäppchen werden um 19:00 bekannt gegeben

Händler von Markenprodukten wie etwa Nike, Amazon, HP, Lenovo, About You, Flaconi oder Samsung nehmen am Black Friday Sale teil, jedoch werden laut Geschäftsführer Kreid, "die einzelnen Produkte und Preise bis zum Startschuss nicht veröffentlicht."

Folgende Rabatte stehen jedoch bereits fest:

Elektronik Rabatt

- Samsung LED-Fernseher (55 Zoll), 4K -55% - Nixon Mission Sport Smartwatch 48mm -65% - Braun Personal Care Series 7 Silber Rasierer (Herren) -58% - Xbox One S -40% Mode Rabatt - Michael Kors Damenuhr, Chronograph Blair roségold MK5263 -60% - Nike Schuhe -70% - Nebulus Skijacke Schweden Herren Schwarz-Weiß -66% Beauty Rabatt - Remington S8590 Keratin Therapy Haarglätter -66% - Weihnachtsset Schwarzkopf BC Bonacure Moisture Kick -63% - Prada Prada Candy Eau de Parfum Spray 80ml -42%

Foto blackfridaysale elektronisch unter: blackfridaysale.de

Fotocredit: www.blackfridaysale.de, honorarfrei abdruckbar

Kontakt:

Black Friday GmbH

Mag. Albert Haschke, Public Relations

Wattgasse 48/26, 1170 Wien Österreich

Email:albert.haschke@blackfridaysale.de

Web:www.blackfridaysale.de





Original-Content von: Prime Communication PR Consulting, übermittelt durch news aktuell