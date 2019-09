ADAC SE

Auch bei längeren Aufenthalten Auslandskrankenschutz nicht vergessen

Unfall oder Krankheit im Ausland können extrem teuer sein

ADAC Auslandskrankenschutz Langzeit hilft weltweit

Auch bei längeren Auslandsaufenthalten wie zum Beispiel Work & Travel, einem Auslandssemester oder einer Weltreise gehört eine Auslandskrankenversicherung unbedingt ins Reisegepäck. Der ADAC Auslandskrankenschutz Langzeit hilft weltweit - bei einem Affenbiss ebenso wie bei Dengue-Fieber, einer Magen-Darm-Infektion oder einem Unfall, bei einem einfachen Arztbesuch ebenso wie bei einem Krankenhausaufenthalt.

Die ADAC Auslandskrankenversicherung Langzeit übernimmt die Kosten für medizinisch notwendige Untersuchungen und Behandlungen, ambulant oder stationär, und zwar als Privatpatient. Der ADAC organisiert alle Hilfsmaßnahmen von der Beratung bis zu einem eventuellen Rücktransport aus dem Ausland in eine deutsche Klinik. Auch Ärzte des ADAC in Deutschland unterstützen den Patienten.

Voraussetzung ist, dass der Auslandsaufenthalt länger als 45 Tage dauert. Dabei ist die Versicherungsdauer flexibel wählbar zwischen zwei und 24 Monaten, je nach Alter. Wichtig: Der ADAC Auslandskrankenschutz Langzeit muss vor Reisebeginn für die geplante Reisedauer abgeschlossen werden und spätestens am Tag der Ausreise aus Deutschland beginnen. Ansonsten besteht für die gesamte Reise kein Versicherungsschutz.

Der Langzeitschutz gilt in allen Ländern rund um den Erdball, nicht aber in Deutschland oder in dem Land, in dem der Reisende mit einem festen Wohnsitz gemeldet ist. Jede Person muss einzeln versichert werden, eine Familienversicherung gibt es nicht. ADAC Mitglieder profitieren von besonders günstigen Konditionen.

Den Auslandskrankenschutz Langzeit gibt es bei der ADAC Versicherung AG ab 33,50 Euro im Jahr. Nähere Informationen: http://ots.de/Y3NDdH

