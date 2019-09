ADAC SE

ADAC Autoversicherung will mit neuem Produkt Nummer Eins für Mitglieder werden

Verkaufsstart ab 1. Oktober 2019

Hoher Preisvorteil durch Werkstattbonus

Bis zu 10 Prozent Rabatt für ADAC Mitglieder

München (ots)

Ab dem 1. Oktober 2019 können Autofahrer zur neuen ADAC Autoversicherung wechseln. Die Versicherung bietet drei Produktlinien, bei denen bereits die Grunddeckung alle wichtigen Leistungen automatisch enthält. ADAC Mitglieder erhalten die ADAC Autoversicherung mit bis zu 10 Prozent Rabatt.

"Wir bieten Autofahrern eine besonders faire Autoversicherung und wollen damit schon ein starkes Jahreswechselgeschäft abliefern", sagte James Wallner, Vorstandsvorsitzender der ADAC Autoversicherung. "Unser langfristiger Anspruch ist es, die Nummer-1-Autoversicherung bei den ADAC Mitgliedern zu werden."

Mit einer Deckungssumme von 100 Millionen Euro in der Haftpflicht sind Autofahrer mit der ADAC Autoversicherung selbst bei sehr hohen Schäden auf der sicheren Seite. Umfassender Versicherungsschutz gilt auch bei Unfällen durch grobe Fahrlässigkeit - also beispielsweise, wenn eine rote Ampel übersehen wurde. Bei Zusammenstößen mit Tieren zahlt die ADAC Autoversicherung nicht nur bei Haarwild, sondern bei allen Tieren. Ob ein Auto mit einem Reh oder einer entlaufenen Kuh kollidiert, spielt für den Versicherungsschutz somit keine Rolle. Versichert sind neben Bissschäden von Mardern auch diejenigen aller anderer Tiere sowie entsprechende Folgeschäden.

Kunden können beim neuen Angebot zwischen den Produktlinien Basis, Komfort und Premium wählen. Je nach Linie liegt die Dauer der Neu- und Kaufpreisentschädigung zwischen 12 und 36 Monaten. Auch Eigenschäden wie zum Beispiel Schäden am eigenen Gartenzaun sind künftig ab Komfort mitversichert, im Premium-Tarif in Höhe von bis zu 100.000 Euro. In beiden Produktlinien Komfort und Premium sind darüber hinaus Leistungen für die Fahrer von Elektro- und Hybridfahrzeugen stets eingeschlossen.

Zudem können Autofahrer ihren Versicherungsschutz je nach Bedarf um bestimmte Bausteine ergänzen: Durch einen Rabattschutz wird beim ersten Schaden in einem Versicherungsjahr die Schadenfreiheitskasse nicht hochgestuft und somit die Prämie nicht erhöht. Kräftig sparen können Autofahrer mit dem Werkstattbonus: Wird die Reparatur im Schadenfall durch zertifizierte Werkstätten der ADAC Autoversicherung durchgeführt, erhält der Versicherte einen Prämiennachlass von 20 Prozent. Zudem können Kunden den komfortablen Hol- und Bringservice in Anspruch nehmen.

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.

