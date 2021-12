Klépierre Management Deutschland GmbH

Klépierre veräußert Shopping Center Boulevard Berlin und übernimmt Objektmanagement

Duisburg (ots)

Das Einkaufszentrum Boulevard Berlin hat den Eigentümer gewechselt. Im Zuge des Verkaufs übernimmt Klépierre Deutschland das Management des Objekts; damit läutet Klépierre den Einstieg ins Drittgeschäft ein, wie es CEO Johan Caspar Bergenthal als weiteren Strategiebaustein unlängst angekündigt hat: "Wir freuen uns sehr, unsere Expertise im Boulevard Berlin weiterhin einbringen zu können und unseren Beitrag zu dieser einmaligen Asset-Transformation mit einem solchen Außmaß leisten zu dürfen. Für uns ein tolles Projekt zum Start unserer Ambitionen im Drittgeschäft". Das Boulevard Berlin zählt zu den größten Shopping Centern in Deutschland mit rund 87.000 Quadratmetern Handelsfläche.

Über Klépierre

Als einer der führenden Investoren und Betreiber von Shoppingcentern in Europa vereint Klépierre Kompetenz in den Bereichen Entwicklung, Vermietung, Immobilien und Asset Management. Insgesamt heißt Klépierre Hunderte von Millionen Shopping-Center-Kunden in über 10 europäischen Ländern pro Jahr willkommen. In Deutschland werden jährlich über 30 Millionen Kunden in den Einkaufszentren der Klépierre-Gruppe begrüßt, unter anderem im Boulevard Berlin, in der Centrum Galerie Dresden sowie im Forum Duisburg. Zum Stichtag 30.06.2021 beläuft sich der Portfolio-Wert des Unternehmens auf ca. 21,5 Mrd. Euro. Klépierre hält eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strøm (56,1 %), dem marktführenden Eigentümer und Betreiber von Shoppingcentern in Skandinavien. Das Unternehmen ist ein Real-Estate-Investment-Trust und als Aktiengesellschaft an der Euronext Paris gelistet und in den Indizes CAC Next 20 und EPRA Euro Zone enthalten. Außerdem ist das Unternehmen in folgenden Nachhaltigkeitsindizes enthalten: CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good und Euronext Vigeo Europe 120. Darüberhinaus hat Klépierre erneut die Bestbewertung A der Non-Profit-Organisation CDP erzielt. Mit den vorgenannten Auszeichnungen und Initiativen bekennt sich Klépierre proaktiv zur Nachhaltigkeit und dem Kampf gegen den Klimawandel.

