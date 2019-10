RWB Group AG

Rekorderfolg: RWB schüttet mit acht weiteren Fonds an Privatanleger aus

In den kommenden Wochen zahlen acht Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG an Privatanleger aus. Damit schüttet der Spezialist für Private Equity mit insgesamt 13 Auszahlungen so häufig aus wie nie zuvor innerhalb eines Jahres.

Anleger der folgenden Fonds können sich über eine Ausschüttung freuen: RWB Secondary I, II und IV, RWB Germany III, RWB India I und III, RWB Infrastructure India sowie RWB China I. Die Anleger dieser Private-Equity-Anlagelösungen erhalten je nach Fonds zwischen zehn und 20 Prozent.

"Eine ganze Reihe unserer Private-Equity-Dachfonds ist jetzt so weit gereift, dass die Frequenz der Auszahlungen deutlich zugenommen hat", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. "Die kommende Ausschüttungsserie ist auch ein erneuter Weckruf an alle, die im Umfeld von Niedrig- bzw. Strafzinsen nach einer ertragreichen Anlagealternative suchen."

Anleger der Fonds RWB Secondary II und India I erhalten bereits die sechste Auszahlung. Der RWB Germany III leistet pünktlich zum Liquidationsbeginn die erste Auszahlung.

Über die RWB Group AG:

Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity, die fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen ist, als ebenso wichtigen Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seither macht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfonds investierbar und hat das Geld von 80.000 Anlegern in über 200 Private-Equity-Zielfonds weltweit und damit mehr als 3.000 Zielunternehmen angelegt. Über 1.900 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Der durch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultiple liegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private-Equity-Dachfonds gehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilen in Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierte Vermögensverwaltung zum Produktangebot.

