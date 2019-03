RWB Group - 20 Jahre Private Equity für Privatanleger

RWB Group AG

In diesem Monat feiert die RWB Group ihr 20-jähriges Jubiläum. 1999 wurde das Unternehmen mit dem Ziel gegründet, die Anlageklasse Private Equity als wichtigen Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren und via Dachfonds zugänglich zu machen. Seitdem haben der RWB über 80.000 Privatanleger rund zwei Milliarden Euro anvertraut. Damit ist das Unternehmen der Marktführer in Deutschland.

"Wir haben uns vor 20 Jahren gefragt, warum Privatanlegern eine der attraktivsten Anlageformen vorenthalten wird und dann mit unseren Dachfonds den Zugang zu Private Equity einfach selbst geschaffen. Seitdem investieren unsere Kunden Seite an Seite mit Hochvermögenden, Pensionskassen, Versicherungen und Staatsfonds", so Horst Güdel, Mitgründer und Vorstand der RWB Group. "Heute können wir sagen, dass kein einziger unserer Dachfonds unter Wasser steht, sondern aller Voraussicht nach jeder einzelne in unterschiedlicher Ausprägung eine gute Rendite bringen wird."

Das Kernprodukt Private-Equity-Dachfonds hat die RWB mittlerweile durch eine ETF-Vermögensverwaltung und eine private Rentenversicherung ergänzt, die ebenfalls in Teilen in Private Equity investiert. "Über die Jahre sind wir stark gewachsen, haben unsere Verwaltung aufgestockt und schlagkräftige Teams etwa für den Kundenservice und die Unterstützung und Betreuung unserer Vertriebspartner aufgebaut", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB Group. "Mit unserem eigenen FinTech entwickeln wir seit einiger Zeit digitale Vertriebslösungen und sind damit Vorreiter im Sachwertebereich. Wir setzen natürlich weiterhin auf die wichtige persönliche Beratung durch unsere Vertriebspartner. Mit den Online-Tools schaffen wir für sie und unsere Kunden neue Mehrwerte und Möglichkeiten", so Lemke weiter. "Wir bedanken uns ausdrücklich für das Vertrauen unserer Kunden und den großartigen Einsatz unserer Vertriebspartner in den letzten 20 Jahren."

Neben dem hauseigenen FinTech Walnut GmbH ergänzen heute das Campus Institut für Aus- und Weiterbildungen im Finanzbereich sowie der bAV-Spezialist MVM Münchner Versorgungsmanagement AG das Unternehmensportfolio der RWB. Die RWB Tochter Munich Private Equity Partners steht zudem dem Portfoliomanagement beratend zur Seite und bietet mit einem vollregulierten Schwesterunternehmen in Luxemburg Private-Equity-Lösungen für institutionelle Investoren.

- Gründung 1999 - 150 Mitarbeiter in Oberhaching bei München, Luxemburg und Innsbruck - Über 80.000 Anleger und mehr als 130.000 Beteiligungsverträge - Rund 2 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen - 30 aufgelegte Private-Equity-Dachfonds für Privatanleger - Mehr als 190 Investitionen in weltweite Private-Equity-Zielfonds

