Premiere der Wagrain-Kleinarl Saga - ANHÄNGE

Die Erfolgsserie #urlaubsgefühl hat jetzt eine dritte Staffel. Diesmal außergewöhnlich anders.

Die ersten beiden Staffeln der von Wagrain-Kleinarl Tourismus produzierten Kurzfilmserie #urlaubsgefühl haben insgesamt nicht nur weit über zwei Millionen Youtube-Views erzielt, sondern konnten auch eine Reihe an nationalen und internationalen Preisen und Auszeichnungen einheimsen. Jetzt hat Wagrain-Kleinarl eine 3. Staffel gelauncht.

If you stay true to the idea and make it as good as you can, and you love it, maybe others will love it too, but you don't know. If you think about the audience and build it for them, you got just as good a chance. They might hate it, but you didn't build it for yourself. And it's like to me the wrong way to go. Build it and make it true to the idea.

Mit wenigen Worten bringt der weltberühmte Filmemacher David Lynch (TwinPeaks, Mulholland Drive, Blue Velvet) auf den Punkt, worum es Wagrain-Kleinarl Tourismus in der 3. Staffel von #urlaubsgefühl geht: Die Magie der Wahrhaftigkeit.

Nach dem Riesenerfolg der beiden ersten Staffeln, überlegt man sich mehr als dreimal, ob man sich wieder ins Rennen wirft. Aber wir sind ja mutig. Wie immer wollen wir auch bei der 3. Staffel die ausgetretenen Pfade verlassen und Neues ausprobieren, erklärt Wolfgang Wild, Leiter Marketing und Kommunikation von Wagrain-Kleinarl Tourismus. Dieses mal wollen wir den Urlaubseffekt direkt nach Hause liefern. Regeneration frei Haus. Natürlich ist das nicht in der Wirkungskraft möglich wie bei einem Urlaubsaufenthalt in unserem Tal. Aber in kleinen Dosen wirken diese Filme tatsächlich umgehend regenerierend.

Die Wagrain-Kleinarl möchte mittels der filmischen Möglichkeiten einen Regenerationseffekt, zumindest in kleinen Häppchen, auch ohne Urlaub vor Ort ermöglichen. Jeder gute Film nimmt sein Publikum von Anbeginn in Bann. Schlagartig ist alles Alltägliche vergessen, man ist vom filmischen Geschehen völlig absorbiert. There's much more than meets the eye. Einen Film sieht man nicht nur, man spürt ihn vor allem mit Haut und Haar. Diese Sinneswirkung kann zu einem mentalen und sogar körperlichen Regenerationseffekt führen, ergänzt Wolfgang Wild.

Produziert und Regie geführt hat der Kärntner Filmemacher Robert Schabus, bekannt für "Bauer unser", "Stadt Land Boden" oder die Kinodokumentation "Alpenland", die sich durchwegs kritisch mit dem alpinen Tourismus auseinandersetzt.

Im ersten Moment habe ich mir gedacht: nein, das ist nichts für mich. Zwei, drei Wochen später ist mir dann die Anfrage vom Tourismusverband zufällig noch einmal zwischen meine Finger geraten. Da ist es mir beim Durchlesen des Briefings so vorgekommen, dass die Region versucht, einen anderen Weg zu gehen, nicht schneller, höher, stärker, sondern irgendwie versucht, in eine andere Richtung zu schauen. Und das ist das, was mich interessiert hat. Den Ausschlag für das Projekt hat auch gegeben, dass der Tourismusverband jemand suchte, der einen cineastischen Blick auf die Landschaft wirft, einen etwas anderen Blick abseits von Werbebildern. Das hat mich gereizt. Probieren wir's! Die Dreharbeiten nahmen über ein Jahr in Anspruch. Insgesamt kam Robert Schabus auf eine sehr stolze Anzahl von Drehtagen, die der eines ganzen Spielfilms entspricht. Dabei entstanden unheimlich fesselnde Begegnungsmomente mit der Landschaft und sehr persönliche Interviews mit der Skilegende und Sportlerin des Jahrhunderts Annemarie Moser-Pröll und 10 weiteren Persönlichkeiten aus dem Tal.

Den dramatischen, symphonischen Soundtrack steuerte der zeitgenössische Komponist und Musiker Manfred Plessl bei.

Am Ende herausgekommen ist eine 3. Staffel, die sich mehr nach einer eigenen Mini-Serie von "Monumentalkurzfilmen" voller großer Kinomomente anfühlt und daher auch einen eigenen Seriennamen für sich beansprucht.

Episode 1) "Energiebündel", Episode 2) "Zeitgeister", Episode 3) "Bergstürmer", Episode 4) "Herzensbrecher", Episode 5) "Urgewalten"

Online seit 18.07.24, 19:30 Uhr auf wagrain-kleinarl.at/de/wagrain-kleinarl/wagrain-kleinarl-saga.html

Die Wagrain-Kleinarl Saga Jetzt anschauen

