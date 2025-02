Straubinger Tagblatt

Donald Trumps Zollpolitik - Angriff auf den Wohlstand

Straubing (ots)

Falls nun alle Bemühungen, einen Handelskrieg zu verhindern, scheitern sollten, bleibt nur die Hoffnung, dass die durch solche Zölle unvermeidlich steigende Inflation in den USA den Präsidenten zur Raison bringen kann. Denn es hat sich gezeigt, dass die Preissteigerungen in den vergangenen Jahren mit ein Grund waren, die zu der Wahlentscheidung geführt haben. Die Amerikaner sind sehr empfindlich geworden, was ihre Lebenshaltungskosten betrifft. Und so würde es denn nicht groß verwundern, wenn dieser erratische Präsident in dieser Frage von heute auf morgen seine Position verändern würde.

