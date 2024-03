Straubinger Tagblatt

Pressestimme zur Einigung im Tarifkonflikt der Bahn (Ausgabe, 27. März):

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung

Was jetzt so mühsam gefunden wurde, kann sich durchaus sehen lassen. Es ist einer jener durchaus beachtlichen Kompromisse, der jedem etwas abverlangt, ohne ihn jedoch grundlegend zu überfordern. Denn einerseits war klar, dass die Lokführer in diesem Land nicht nur Zuspruch, sondern auch Aufbesserung ihrer Verhältnisse brauchen. Und andererseits durfte die Bahn natürlich nichts zusagen, was ihre ohnehin prekäre Lage noch deutlich verschärft hätte. Beiden Erwartungen ist der nunmehr vorliegende Vertrag gerecht geworden.

