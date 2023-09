Straubinger Tagblatt

IAA - Zeitenwende in der Autobranche

Straubing (ots)

Für viele Menschen in den Städten, gerade jüngere, spielt das eigene Auto gar keine Rolle mehr, und die Kommunen lassen sich viel einfallen, Autofahrern und -besitzern die Freude am Fahren (und am Parken) zu vermiesen. Die Autoindustrie muss viele Antworten auf komplizierte Fragen finden. Den Niedergang der Schlüsselbranche mit all ihren Jobs sollten sich jedoch selbst die Aktivisten nicht herbeisehnen, die im Umfeld der IAA protestieren und auf den Straßen kleben. Denn eine Volkswirtschaft muss sich Klimaschutz auch leisten können.

