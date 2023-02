Straubinger Tagblatt

EZB-Leitzinserhöhung ist ein Ritt auf der Rasierklinge

Unumstritten ist diese Vorgehensweise der EZB jedoch nicht. Denn zum einen ist mit einem weiteren Abflauen der Inflation in diesem Jahr zu rechnen - auch ohne Leitzinserhöhung. Und zum anderen ist eine Zinserhöhung in dieser Phase nicht unbedingt geeignet, den gewünschten Effekt zu erzielen. Denn der Grund für die Inflation ist ja nicht in einer überschäumenden Nachfrage auf den Gütermärkten, die es zu dämpfen gilt, sondern auf der Angebotsseite zu suchen. Ganz oben steht die Energie, vor allem Gas, wo das knappe Angebot die Preise treibt. Aber auch in anderen Bereich kommt es durch unterbrochene Lieferketten und Rohstoffmangel zu Verteuerung, denen man mit steigenden Zinsen nicht beikommen kann.

