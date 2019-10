Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Von Draghi zu Lagarde - Bereit, Regeln zu brechen

Straubing (ots)

Mario Draghi hat in seiner achtjährigen Amtszeit vieles richtig gemacht. Zum Beispiel in der tiefen Währungskrise des Sommers 2012 mit seiner Erklärung, alles tun zu wollen, um den Euro zu retten. Doch der umstrittene Italiener ist mit seiner ultralockeren Geldpolitik an die Grenzen seines Mandats gegangen und nach Überzeugung vieler Experten darüber hinaus. Auch Lagarde hat erklärt, bereit zu sein, Regeln zu brechen. Damit entfernt sich die EZB immer mehr von der Tradition der Bundesbank. Für die Stabilität des Euro bedeutet das langfristig nichts Gutes.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell