Straubinger Tagblatt: Tragfähiges Gesamtkonzept für saubere Luft

Punktuelle Fahrverbote sind ebenso unsinnig wie Messungen an besonders belasteten Stellen. Viel wichtiger sind Luftreinhaltepläne, die eine ganze Region, einen Ballungsraum, eine Kommune einbeziehen. Dass es in dieser Hinsicht an geeigneten Konzepten in vielen Städten und Gemeinden mangelt, kann niemand bestreiten. Dann aber sollten alle, denen es wirklich um die Gesundheit der Bürger geht, ihr Augenmerk darauf richten - anstatt ungeeignete, weil punktuelle Maßnahmen zu erstreiten.

