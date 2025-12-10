Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)

Effizient, wirtschaftlich, vorbildlich: Zahnmedizin zeigt Weg zu stabilem Gesundheitswesen auf

KZBV zur GKV-Finanzentwicklung

Berlin (ots)

Anlässlich der vorläufigen Ergebnisse zur Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im 1.-3. Quartal 2025 erklärt Martin Hendges, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung:

"Einmal mehr belegen die Daten zur GKV-Finanzentwicklung, dass es allein dem vertragszahnärztlichen Bereich gelungen ist, seinen Anteil an den GKV-Gesamtausgaben (aktuell 5,7 Prozent) kontinuierlich zu senken - trotz zielgruppenspezifischer Ausweitung des Leistungskatalogs. Während die Leistungsausgaben in der GKV im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt um 8,0 Prozent gestiegen sind, liegt die Entwicklung der Ausgaben für zahnärztliche Behandlung inklusive Zahnersatz bei 3,9 Prozent und damit als einziger relevanter Versorgungsbereich sogar deutlich unterhalb der Grundlohnsummenentwicklung für 2025 (4,41 Prozent). Die zahnärztliche Versorgung in Deutschland ist und bleibt das Paradebeispiel, wenn es darum geht, aufzuzeigen, wie ein funktionierendes, nachhaltiges und qualitätsgesichertes Gesundheitswesen aussehen kann. Wir sind sowohl effizient als auch wirtschaftlich und stellen mit hoher Qualität und eben hohem Health Outcome die Versorgung flächendeckend sicher. Mit unserer konsequenten Präventionsausrichtung haben wir die Bedeutung von Vorsorgemaßnahmen und Früherkennungsuntersuchungen bei unseren Patientinnen und Patienten fest verankert und bewiesen, wie sich Eigenverantwortung und soziale Absicherung in der GKV verbinden lassen. Der Reformbedarf liegt auf der Hand. Die aktuellen Zahlen zur GKV-Finanzentwicklung zeigen erneut, in welchen Bereichen eine Notwendigkeit zum Handeln besteht."

