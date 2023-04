Aurora Energy Research

Einladung zum Aurora Renewables Summit

Erneuerbare Energien im Spannungsfeld zwischen Regulierung und Markt: Was jetzt zu tun ist, um das Ziel von 80 Prozent Marktanteil bis 2030 zu erreichen

Berlin (ots)

Hochkarätig besetzte Konferenz der deutschen Erneuerbaren-Branche: Aurora Energy Research lädt zum Renewables Summit 2023 am Donnerstag, 11. Mai in Berlin

Die Teilnahme ist kostenlos; wegen beschränkter Zahl der Plätze ist eine Anmeldung erforderlich unter https://eu.eventscloud.com/website/10935/

Akkreditierung für Journalisten: https://ots.de/1qSSfP

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat weltweit die Stabilität der Energiemärkte gestört. Wie in anderen Ländern hat auch die deutsche Regierung politische Maßnahmen ergriffen, um die direkten Auswirkungen des Konflikts zu mildern. Mit diesen Eingriffen wurden zum Teil grundlegende Elemente des Energiemarkts verändert, was für die Marktteilnehmer ein erhebliches Maß an Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der Rahmenbedingungen mit sich bringt. Vor allem für den wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien ergeben sich daraus Herausforderungen und Chancen angesichts des Ziels, dass bis 2030 der Strombedarf in Deutschland zu 80 Prozent regenerativ gedeckt werden soll.

Beim diesjährigen Renewables Summit von Aurora Energy Research am 11. Mai 2023 treffen sich Vertreter der gesamten Energiebranche, politische Entscheidungsträger und Energiemarktexperten in Berlin und beschäftigen sich mit der Frage, welche politischen Maßnahmen und Strategien nötig sind, um das doppelte Ziel zu erreichen, die europäische Energiesicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig klimaneutral zu werden. Denn die erneuerbaren Energien sind in den vergangenen Jahren in eine neue Phase eingetreten, in der ihr weiterer Ausbau nicht mehr von Subventionen, sondern von Finanzinstrumenten und den Kräften von Angebot und Nachfrage gesteuert wird.

Geballte Expertise in Vorträgen und Podiumsdiskussionen

Ein Fokus der Veranstaltung ist daher das zukünftige Marktdesign: Experten und Branchenvertreter diskutieren darüber, wie sich Instrumente wie Industriepreispools, Marktprämien, CfDs (Contracts for Difference) und PPAs (Power Purchase Agreements) am besten koordinieren lassen, um Anreize für Innovation, Effizienz und Produktivität auf dem deutschen Markt für erneuerbare Energien zu schaffen. Dazu gehört auch die Frage, welche Mechanismen es zusätzlich braucht, um die Volatilität der Spotmärkte zu dämpfen, gleichzeitig die Möglichkeiten des Terminmarktes zu erhalten und zudem den Erzeugern erneuerbarer Energien gesicherte Einnahmen zu bieten.

Eine weitere Vortrags- und Diskussionsrunde beleuchtet die Mechanismen der Preisbildung bei PPAs und geht der Frage nach, wie Käufer und Verkäufer erneuerbarer Energien für sich die optimale Lösung finden. In diesem Zusammenhang erörtern die Diskussionsteilnehmer auch die Folgen der regulatorischen Eingriffe im Zuge der Energiekrise auf den PPA-Markt und wie die Akteure am besten damit umgehen.

Zum Abschluss des Renewables Summit geht es um die politischen Rahmenbedingungen für die Branche: Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundeskanzleramt, stellt die deutsche Strategie zum Ausbau der Erneuerbaren Energie mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 vor.

Die Veranstaltung bietet die einmalige Gelegenheit, Einblicke in die Herausforderungen und Chancen des Ausbaus der erneuerbaren Energien zu gewinnen und mit Experten, politischen Entscheidungsträgern und Akteuren aus der Branche ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen zum Programm, den Sprechern und Diskussionsteilnehmern finden Sie unter https://eu.eventscloud.com/website/10935/

Konferenzsprache ist Deutsch, Simultanübersetzung auf Englisch steht zur Verfügung.

Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt. Kostenlose Anmeldung unter https://eu.eventscloud.com/website/10935/

Akkreditierung für Journalisten: https://eu.eventscloud.com/aurorarenewablessummitberlin2023?categoryid=201915605

Über Aurora Energy Research

Aurora Energy Research ist ein Spezialist für Analysen und Modellierungen der europäischen und globalen Energiemärkte. Gegründet 2013 von Ökonomen an der Universität Oxford, um dem steigenden Bedarf an hochwertigen Daten und Fakten zum Energiemarkt zu begegnen, sind wir mittlerweile unter anderem der größte Anbieter von Strommarktanalysen in Europa. Mit mehr als 350 Energieexperten sowie aktuell acht Büros in den wichtigsten EU-Ländern, Großbritannien, USA und Australien unterstützen wir Unternehmen, Regierungen und Institutionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei langfristigen strategischen Entscheidungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.auroraer.com/

Original-Content von: Aurora Energy Research, übermittelt durch news aktuell