München (ots)

Dallmayr setzt seine erfolgreiche Serie "Selektion des Jahres" unter dem Dach der Crema d'Oro-Linie fort und nimmt Kaffeeliebhaber im Jahr 2025 mit auf die Reise durch die bunte Welt des brasilianischen Kaffees. Typisch für das Ursprungsland, überzeugt die Selektion "Do Brasil" mit 100% Arabica Bohnen und bringt einen vollmundigen Geschmack, mit nussigen, leicht schokoladigen Noten, in die Tasse.

Kaffeegenuss aus Brasilien

100 % Arabica Bohnen aus hervorragenden Anbaugebieten

Vollmundig im Geschmack, mit nussigen, leicht schokoladigen Noten

Buntes Design repräsentiert brasilianisches Lebensgefühl, mit Storytelleing auf der Packungsrückseite

Ideal für die Zubereitung als Caffè Crema, Caffè Latte, Caffè Macchiato und Cappuccino

Ab Frühjahr 2025 auch als capsa erhältlich

DER GESCHMACK BRASILIENS

Als größter Kaffeeproduzent der Welt ist Brasilien besonders bekannt für seine hochwertigen Arabica Bohnen. Die neue Selektion des Jahres "Do Brasil" vereint feinste Kaffees aus den traditionsreichen Anbaugebieten Alta Mogiana, Sul de Minas und Cerrado zu einem besonderen Geschmackserlebnis. Der hervorragende Blend bringt das Beste aus den unterschiedlichen Bohnen hervor. Durch die schonende Dallmayr Röstkunst kommen nussige, leicht schokoladige Aromen in der Tasse zum Vorschein.

Schon gewusst?

Der brasilianische "Cafézinho" ist ein fester kultureller Bestandteil des Landes. Der Kaffee wird fast an jeder Ecke angeboten und lädt dazu ein, sich eine kurze Pause im Alltag zu nehmen. "Cafézinho" ist sehr stark. Er wird brühheiß und mit sehr viel Zucker in nur einem Schluck aus einer kleinen Tasse getrunken.

Die Packung erstrahlt in einem eleganten "Amazonasgrün" und zeigt stilvoll illustrierte Ornamente, die das brasilianische Lebensgefühl vermitteln. Der Tukan im Zentrum steht für Leichtigkeit und die Freude am Genuss. Die Rückseite informiert mit ausführlichem Storytelling über die Herkunft des Kaffees und seinen besonderen Stellenwert in Brasilien.

JEDES JAHR EINE NEUE SELEKTION SEIT 2017

Die Selektion des Jahres "Do Brasil" ist die Fortsetzung einer erfolgreichen Serie. Jahr für Jahr kommt die Sonderedition aus einem anderen Kaffeeland und überrascht mit einem einzigartigen Geschmacksprofil. Damit setzt Dallmayr immer wieder neue Akzente im Handel und sorgt gleichzeitig für attraktive Zusatzumsätze.

Seit 2019 ist die Crema d'Oro-Linie stetig gewachsen und konnte dabei ein Absatzplus von 60% erzielen.* Im Einzelmarkenranking liegt Dallmayr im Segment ganze Bohne mit sechs Sorten unter den Top 30**, dabei ist die Selektion des Jahres im Bereich "Jahresselektion" aktuell der Umsatz- und Absatzstärkste Einzelartikel.***

Die neue Selektion des Jahres "Do Brasil" ist ab Januar 2025 im Einzelhandel sowie online unter www.dallmayr.com erhältlich. Den Abverkauf im Handel unterstützt Dallmayr mit Misch- und Impulsdisplays sowie Regalsteckern.

* LEH >= 200 qm exkl. Discount + DM; 2019-2023; Segment UNGEMAHLEN ESPRESSO / CAFE CREMA; Custom Aggregation Dallmayr Crema d´Oro Range; Verkauf 1.000 Menge

** LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM Time: YTD Oktober 24; Segment UNGEMAHLEN ESPRESSO / CAFE CREMA; Verkauf 1.000 Menge

*** LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM Time: YTD Oktober 2024; Segment UNGEMAHLEN ESPRESSO / CAFE CREMA; Verkauf 1.000 Menge & Verkauf 1.000 Euro; Sorte Jahresedition

