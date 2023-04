Ginmon GmbH

Ginmon startet attraktive Zinsangebote für Privat- und Firmenkunden

Frankfurt (ots)

- Anleger können wählen: 2,5 % p.a. mit dem TopZins-EU oder 4,8 % p.a. mit dem TopZins-US

- Zinsangebote gelten unbefristet für Bestands- und Neukunden

- Keine Laufzeit- und ohne Betragsgrenzen

- Beide Angebote als Sondervermögen unbegrenzt abgesichert

Ginmon, der unabhängige digitale Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main, präsentiert mit TopZins-EU und TopZins-US zwei attraktive Anlagemöglichkeiten in Euro oder US-Dollar für Privat- und Firmenkunden. Anleger können 2,5 % p.a. in Euro oder 4,8 % p.a. in US-Dollar erzielen, bei maximaler Flexibilität: Die Anlage ist unbefristet, jederzeit verfügbar und für Bestands- und Neukunden verfügbar.

TopZins-EU und TopZins-US basieren auf Geldmarktfonds, gemanagt durch die DWS Group, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter. Geldmarktfonds gehören zu den stabilsten Anlageklassen. Im Gegensatz zur europäischen Einlagensicherung für Tages- oder Festgeld, die bei 100.000 EUR endet, sind TopZins-EU und TopZins-US als Sondervermögen ohne Betragsgrenze nach oben geschützt. Zinserträge werden täglich berechnet und automatisch reinvestiert.

"Seitdem die Nullzinsphase beendet wurde, haben nur wenige Banken und Sparkassen die Vorteile der EZB-Zinserhöhungen weitergegeben oder diese nur Neukunden angeboten. Mit unseren TopZins-Angeboten können ab sofort alle Ginmon-Kunden uneingeschränkt von Zinserhöhungen der Zentralbanken - ohne Laufzeit- und Betragsgrenzen profitieren", so Ulrich Bauer, Geschäftsführer der Ginmon Vermögensverwaltung.

Gegründet 2015, verwaltet Ginmon heute über 300 Millionen Euro für über 12.000 Kunden und verbindet digitale Vermögensverwaltung über ETFs mit persönlicher Beratung.

Über TopZins-EU und der TopZins-US

Weitere Produktinformationen zu den TopZins-Angeboten finden interessierte Anleger unter https://www.ginmon.de/top-zins-angebot/

ÜBER GINMON

Das Frankfurter FinTech Ginmon zählt mit mehr als 300 Millionen Euro verwalteten Vermögen und mehr als 12.000 Kunden zu den führenden digitalen Vermögensverwaltern in Deutschland. Kundenanlagen werden global und breit diversifiziert in Geldanlage-Strategien mit unterschiedlichen Gewichtungen der Anlageklassen investiert. Die eigens entwickelte WealthTech-Plattform apeiron® nutzt einen wissenschaftlich fundierten, antizyklischen Investmentansatz für beste Renditen und professionelles Risikomanagement. Die innovative Technologie ermöglicht zudem eine einzigartige Steueroptimierung zur vollständigen Ausnutzung der Sparerpauschbeträge. Eine laufende Anpassung des Algorithmus an das gewählte Risikoprofil schützt Anleger gleichzeitig vor unerwünschter Risikoverschiebung innerhalb des Portfolios. In die Anlagestrategien von Ginmon fließen nicht nur die Wertentwicklungen von rund 12.000 Einzeltiteln aus 103 Ländern ein, sondern auch Immobilien und Rohstoffe.

Mehr Informationen unter: www.ginmon.de

Original-Content von: Ginmon GmbH, übermittelt durch news aktuell