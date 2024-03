ENGIE Refrigeration GmbH

Auf Wachstumskurs im Kälte- und Wärmebereich: ENGIE Refrigeration verzeichnet erfolgreiches Jahr 2023

Bild-Infos

Download

Lindau (ots)

Bei der ENGIE Refrigeration GmbH stehen die Zeichen auf Wachstum: Der Kälte- und Wärmespezialist aus Lindau am Bodensee, Deutschland, hat 2023 43 Prozent mehr Kältemaschinen und Wärmepumpen an Kunden:innen ausgeliefert als im Vorjahr - trotz der herausfordernden Situation auf dem deutschen und internationalen Markt. Die Portfolioerweiterungen in den vergangenen Jahren und die strategische Ausrichtung "Exzellenz in Kälte und Wärme" lassen das Unternehmen gleichbleibend optimistisch auf die kommenden Monate blicken.

ENGIE Refrigeration schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück: Der Kälte- und Wärmespezialist verzeichnete ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich gegenüber dem Jahr 2022 und steigerte damit auch deutlich das Ergebnis (EBIT). Jochen Hornung, Geschäftsführer der ENGIE Refrigeration, sagt: "Wir bei ENGIE Refrigeration sind stolz, dass wir 2023 als Team hervorragende Auftragserfolge erzielt haben und zahlreiche Anwender:innen aus verschiedenen Branchen mit unseren Produkten und Lösungen auf ihrem Weg in die Klimaneutralität begleiten durften - und das in einem sehr herausfordernden Marktumfeld."

Exzellenz in Kälte und Wärme

Dieser Erfolg der ENGIE Refrigeration zeigt, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt hat. Darauf zahlen der hohe Innovationsdrang und die herausragende technische Kompetenz der Spezialist:innen ein, die sich im Kälte- und Wärmeportfolio des Lindauer Unternehmens widerspiegeln: Im Kältebereich übertrifft QUANTUM Air mit einer Kälteleistung von bis zu zwei Megawatt alle am Markt verfügbaren luftgekühlten Kältemaschinen mit magnetgelagerter Verdichtertechnologie. Weiterhin überzeugt QUANTUM Water mit einer Leistungsfähigkeit bis zu vier Megawatt als die derzeit effizienteste wassergekühlte Kältemaschinen-Serie am Markt. In der Wärmeindustrie setzen die thermeco2-Hochtemperatur-Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel CO2 und die SPECTRUM-Water-Wärmepumpe nachhaltige Impulse in diversen Branchen - seit 2023 durch die strategische Neuausrichtung "Exzellenz in Kälte und Wärme" auch auf dem internationalen Markt.

Voller Innovationskraft in die Zukunft

Diesen Wachstumskurs wird ENGIE Refrigeration 2024 konsequent fortsetzen, wie Jochen Hornung betont: "Zwar erwarten wir bei ENGIE Refrigeration aufgrund der geopolitischen Lage eine höhere Volatilität der Märkte, auf die wir mit strategischen Anpassungen antworten werden. Zudem bleibt der Fachkräftemangel für uns eine Herausforderung. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind und verfolgen kontinuierlich unseren Anspruch, den Anwender:innen schon heute die Kälte- und Wärmelösungen von morgen zu bieten."

Bildmaterial

Bildunterschrift: ENGIE Refrigeration ist auf Expansionskurs: Der Kälte- und Wärmespezialist blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück - und ist 2024 weiterhin mit voller Innovationskraft unterwegs.

Bildquelle: ENGIE Refrigeration, Abdruck bei Nennung der Quelle honorarfrei

Über ENGIE Refrigeration

Die ENGIE Refrigeration GmbH ist auf Produkte, Lösungen und Dienstleistungen rund um wirtschaftliche und energieeffiziente Kälte- und Wärmeerzeugung spezialisiert. Der Kälte- und Wärmespezialist projektiert, fertigt, betreibt und betreut Kälteanlagen, Wärmepumpen, Rückkühlwerke und Systemlösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lindau am Bodensee verfügt über ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland. Als Teil der ENGIE-Gruppe kann ENGIE Refrigeration auf die Strukturen eines Weltkonzerns zurückgreifen. Die Anfänge von ENGIE Refrigeration gehen auf die im Jahr 1834 gegründete Firma Sulzer zurück. Die ENGIE Refrigeration GmbH gehört zu ENGIE Deutschland. ENGIE Deutschland bündelt seit Juni 2016 die Kompetenzen u. a. der ENGIE Deutschland GmbH, der ENGIE Refrigeration GmbH, der ENGIE Deutschland AG und der H.G.S. GmbH. Bundesweit ist ENGIE Deutschland an 50 Niederlassungen vertreten und erwirtschaftete im Jahr 2023 mit 5.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 2,75 Mrd. Euro. Der Umsatzanteil der ENGIE Refrigeration GmbH, die 305 Mitarbeitende beschäftigt, betrug rund 116 Mio. Euro.

www.engie-refrigeration.de

Original-Content von: ENGIE Refrigeration GmbH, übermittelt durch news aktuell