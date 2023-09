Quizlet

Die Zukunft des Lernens: Quizlet stellt KI-Lernassistenten Quizlet Q-Chat vor

San Francisco / München (ots)

Die globale Lernplattform Quizlet stellt Quizlet Q-Chat in Deutschland vor: Das erste vollständig adaptive, KI-gesteuerte Lernwerkzeug, das auf OpenAI's ChatGPT API basiert.

Quizlet Q-Chat nutzt Quizlets umfangreiche Bildungsinhalte, in Verbindung mit den KI-Modellen von OpenAI, um Schüler:innen und Student:innen eine virtuelle Lernhilfe zu bieten. Zudem umfasst Quizlets Content-Bibliothek unzählige Fragen und Definitionen aus den unterschiedlichsten Themenbereichen. Die Nutzer:innen können aktiv mit ihrem KI-Tutor Quizlet Q-Chat interagieren. Egal, ob sie französische Vokabeln oder römische Geschichte lernen - Quizlet Q-Chat kann auf Wunsch Lerninhalte zusammenfassen, neues Wissen aufbereiten, oder das bereits vorhandene Wissen abfragen und Übungsaufgaben stellen, um zugrundeliegende Konzepte zu vertiefen. Nutzer:innen können gezielt Rückfragen stellen, um die Inhalte zu verstehen und zu verinnerlichen.

Quizlet investiert schon lange in KI, um das Lernen spannender und effektiver zu gestalten: Bereits seit 2020 arbeitet Quizlet mit OpenAI zusammen und nutzt GPT-3 in verschiedenen Anwendungsfällen, beispielsweise für das Vokabellernen oder für Übungstest. KI und maschinelles Lernen bilden auch die Grundlage des "Learn Mode", der 2017 eingeführt wurde und Nutzer:innen personalisierte und adaptive Lernerfahrungen bietet.

Lex Bayer, CEO von Quizlet: "Wir haben das Potenzial von KI zur Verbesserung des Lernerlebnisses früh erkannt. Künstliche Intelligenz ist ein wichtiger Verbündeter für die Bildung und wir sind überglücklich, Quizlet Q-Chat auch in Deutschland einzuführen. Wir sind fest davon überzeugt, dass KI das Lernen bereichert und Schüler:innen weltweit echten Mehrwert bieten kann. Diese Schritte markieren den Beginn einer aufregenden Reise, auf der KI das Lernen revolutionieren wird."

Zusätzlich zu Quizlet Q-Chat bietet Quizlet nun auch zwei andere KI-basierte Funktionen an, die das Lernerlebnis optimieren sollen:

Memory Score hilft durch gezieltes Wiederholen von Inhalten, Wissen langzeitig im Gedächtnis zu verankern. Die Funktion verfolgt den Lernerfolg und plant automatisierte Übungen sowie personalisierte Benachrichtigungen zur optimalen Lernzeit.

Magic Notes ermöglicht es Nutzer:innen, ihre eigenen Notizen hochzuladen und verwandelt diese in nützliche Lernwerkezeuge. Indem individuell angepasste Lernmaterialen aus den hochgeladenen Notizen generiert werden, unterstützt Magic Note schnelles und effektives Lernen.

All diese neuen Features stehen für Quizlets Engagement, Bildung durch intelligente Technologien zu erweitern und das Lernen für Schüler:innen weltweit zu transformieren. Mit Quizlet Q-Chat, Memory Score und Magic Notes bietet Quizlet eine umfassende Palette von Tools, die das Lernerlebnis optimieren und beginnen, das Potenzial von KI in der Bildung zu erschließen.

Über Quizlet

Quizlet ist eine weltweit verfügbare Lernplattform, die Lernende aller Art mit spannenden E-Learning-Tools versorgt. Monatlich nutzen global mehr als 60 Millionen Nutzer Quizlet zum Lernen aller möglichen Fächer oder Themengebiete - ob innerhalb der Schule, für das Studium oder zur persönlichen Wissenserweiterung - einschließlich einer Millionen Nutzer allein in Deutschland. Mit einer Kombination aus Kognitionswissenschaft und künstliche Intelligenz in Form von maschinellem Lernen, begleitet Quizlet seine Nutzer durch anpassungsfähige Lernübungen, damit diese die jeweiligen Lernziele schnell erreichen. Das Unternehmen bietet kostenlose, als auch Abonnement-basierte Modelle für Lernende und Lehrer an, die weitere Individualisierung ermöglichen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz trainiert und verbessert Quizlet das Gedächtnis, fördert selbstständiges Lernen und unterstützt die individuellen Bildungsziele aller Lernenden, unabhängig vom Bildungshintergrund. Zu den Hauptprodukten von Quizlet mit Hauptsitz in San Francisco gehören digitale Karteikarten, Zuordnungsspiele, Übungsaufgaben und Live-Quizzes. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.quizlet.com/de.

