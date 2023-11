Bregal Unternehmerkapital GmbH

Bregal Unternehmerkapital wird neuer Mehrheitsgesellschafter beim Schweizer Cloud- und Modern-Workplace-Anbieter Netrics

Von Bregal Unternehmerkapital ("BU") beratene Fonds übernehmen die Anteilsmehrheit am Schweizer Unternehmen Netrics Holding AG von Waterland Private Equity. BU wird den Schweizer Komplettanbieter für Cloud-, Modern-Workplace und Managed Services Dienstleistungen bei seinen nächsten Wachstumsschritten und der erfolgreichen Weiterführung der M&A-Strategie unterstützen. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Jahresende erwartet; finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

Netrics ist im Jahr 2020 als Zusammenschluss der Waterland-Portfoliounternehmen Netrics, Tineo und nexellent entstanden und hat sich zu einem der größten und schlagkräftigstem Cloud- und Modern-Workplace-Anbieter in der Schweiz entwickelt. In den zurückliegenden zwei Jahren konnten von Netrics mit der BlueStone Consulting Group und PageUp zudem zwei weitere Zukäufe getätigt werden.

Die Dienstleistungen von Netrics ermöglichen den mehr als 600 Enterprise- und KMU-Kunden modernes, effizientes und sicheres Arbeiten zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das Unternehmen ist zehnfacher Microsoft Gold Partner für Applikationen, Cloud, Modern Workplace und Datacenter Services und beschäftigt an den Standorten Biel, Bern, Zürich und Thun rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ende 2022, nachdem im Zuge der strategischen Fokussierung auf Cloud und Modern Workplace die eigene Datacenter-Sparte verkauft worden war, hat die Netrics Gruppe unter dem Namen AliceBlue AG in Basel zusätzlich eine eigenständige Consulting-Boutique rund um die Digitalisierung des Arbeitsplatzes gegründet.

"In den vergangenen Jahren haben wir uns rasant entwickelt. Wir bedanken uns bei Waterland für die langjährige Unterstützung und freuen uns, mit BU einen erfahrenen Partner für die nächsten Schritte gefunden zu haben. Die Übernahme durch BU eröffnet für Netrics vielfältige Möglichkeiten, unser Dienstleistungsangebot zu erweitern und noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Gemeinsam werden wir weiterhin erstklassige Technologielösungen bereitstellen, einen klaren Fokus auf Servicequalität legen und unseren Beitrag zur digitalen Transformation leisten", erklärt Netrics-CEO Pascal Kocher, der ebenso wie seine Management-Kollegen weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben wird.

"Netrics hat angesichts des nach wie vor immensen Digitalisierungsbedarfs der Wirtschaft und seiner Marktpositionierung hervorragendes Potenzial, organisch wie anorganisch, weiter zu wachsen - insbesondere in den spannenden Cloud-Segmenten. Dabei wollen wir mit Kapital und zusätzlicher Expertise helfen und als langfristiger Partner an der Seite von Management und den Beschäftigten stehen", ergänzt BU-Direktor Philipp Freyschlag.

Über Bregal Unternehmerkapital

Bregal Unternehmerkapital (BU) ist ein führendes Beteiligungsunternehmen mit Büros in Zug, München und Mailand. Die von BU beratenen Fonds investieren als Teil eines über Generationen gewachsenen Familienunternehmens in mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien, wobei sie eine Vielzahl von Branchen abdecken. Bei dem Bestreben, für Unternehmer und Familienunternehmen der Partner der Wahl zu sein, setzt BU gezielt auf Partnerschaften mit Marktführern und "Hidden Champions" mit einem starken Management-Team und großem Wachstumspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU verwalteten Fonds in diesem Rahmen über 3 Milliarden Euro in mehr als 100 Unternehmen investiert und so über 20.000 Mitarbeitende gefördert. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Unternehmern und Familien werden deren Unternehmen weiterentwickelt, internationalisiert und digitalisiert - damit im Sinne der nachfolgenden Generation nachhaltige Werte auf verantwortungsvoller Basis geschaffen werden.

Über Netrics

Netrics fokussiert sich als Partner für die digitale Transformation auf die Themen Cloud und Modern Workplace. Durch den gezielten Einsatz zukunftsweisender Technologien und unter Berücksichtigung der menschlichen Aspekte ermöglicht Netrics modernes, ortsunabhängiges und sicheres Arbeiten und kreiert so großartige Erlebnisse für Mitarbeitende und Kunden. Die Netrics-Gruppe ist mit rund 140 Expertinnen in der ganzen Deutschschweiz mit lokaler Präsenz an den Standorten Bern, Biel, Thun und Zürich aktiv. Seit Dezember 2022 bietet die Netrics Gruppe zudem mit der AliceBlue AG aus Basel umfangreiche Beratungs-Dienstleistungen in den Bereichen Kollaboration, Prozess-Digitalisierung, Aufbau von digitalen Kompetenzen und Change-Management an.

