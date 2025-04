Sany Group

SANY stellt auf der Bauma 2025 die intelligente, grüne und effiziente Zukunft der Baumaschinen vor

Die bauma 2025, die weltweit führende Fachmesse für die Baumaschinenindustrie, wird am 7. April mit dem Thema „Be part of it – Experience innovation, power, and heartbeat moments" (Seien Sie dabei – Erleben Sie Innovation, Kraft und Herzschlagmomente) eröffnet und konzentriert sich auf Kohlenstoffneutralität und intelligente Baulösungen, um die Industrie in Richtung einer intelligenten und grünen Transformation zu führen.

Die SANY-Gruppe, ein führendes Unternehmen in der Baumaschinenindustrie, wird ihre hochwertigen, effizienten und nachhaltigen Lösungen unter dem Motto „The World of Efficiency – Your Partner to Create the Best" (Die Welt der Effizienz – Ihr Partner für das Beste) vorstellen. Mit 35 ausgestellten Produkten, darunter 19 neue Modelle und 11 elektrifizierte Produkte, wird SANY sein Engagement für Elektrifizierung und Anpassungsfähigkeit an den europäischen Markt unterstreichen. Die SANY Gruppe (Standnummer FN619, 3152 m²) wird auf der bauma 2025 zusammen mit Putzmeister (Standnummer B6.100, 2500 m²) ausstellen und damit eine rekordverdächtige Standfläche von 5652 m² einnehmen. Die Teilnehmer können sich auf Weltneuheiten, CE-zertifizierte Produkte und innovative Lösungen für globale Kunden freuen.

Pionierarbeit bei der Elektrifizierung und vielfältige Angebote für den europäischen Markt

Auf dem Stand werden erstmals in Europa 11 elektrische Geräte vorgestellt, darunter der größte rein elektrische Raupenkran SCC2000A-EV von SANY, die branchenweit erste 5-Tonnen-Walze STR50E und die an europäische Standards angepasste elektrische Fräsmaschine SCM500E-10, die die führende Position des Unternehmens im Bereich der Elektrifizierung umfassend demonstriert.

Darüber hinaus präsentiert SANY sechs Bagger, die mit Doppelarmen/Verlängerungsarmen und exklusiven Anbaugeräten ausgestattet sind, darunter der erste 1-Tonnen-Mikrobagger SY10U, das Euro V-konforme 3,5-Tonnen-Kurzheckmodell SY26C und der 15-Tonnen-Kurzheckbagger SY155U. Außerdem werden der erste kompakte elektrische 6-Meter-Teleskoparmstapler STH625E von SANY, der für Europa entwickelt wurde, und der 40-Tonnen-Umschlagbagger, der für den europäischen Materialumschlagsmarkt entwickelt wurde, vorgestellt, um den vielfältigen Anforderungen des europäischen Marktes gerecht zu werden.

Verbesserung interaktiver Erlebnisse durch technologische Vertiefung

Auf dem SANY-Stand werden die Besucher auch sorgfältig gefertigte technologische Exponate sehen, die die umfassenden Fähigkeiten von SANY im Bereich der digitalen Abläufe zeigen.

Erleben Sie zwei herausragende interaktive Funktionen der digitalen Steuerung:

„Remote Control Over Thousands of Miles" (Fernsteuerung über tausende von Kilometern) ermöglicht die Fernsteuerung von unbemannten Bergbaubaggern von München nach Huzhou, China, und stellt damit einen neuen Entfernungsrekord für SANY auf;

Das „Bausimulationsspiel" bietet den Besuchern die Möglichkeit, den Bau-Simulator 3 hautnah zu erleben, wobei die Steuerung der SANY-Geräte nahtlos in das Spiel integriert wird.

Darüber hinaus wird SANY eine gezielte Auswahl an Teilen und Dienstleistungen präsentieren, darunter 18 Komponenten wie Hydraulik- und Verschleißteile, die den Besuchern einen umfassenden Einblick in die Fähigkeiten von SANY bei der Ersatzteilversorgung und dem Service-Support bieten.

Mit innovativen Produkten, Spitzentechnologie und außergewöhnlichem Service wird SANY seine enorme Stärke und sein unbegrenztes Potenzial im Bereich der Baumaschinen umfassend demonstrieren. Besucher aus der ganzen Welt sind eingeladen, den Stand von SANY zu besuchen und die intelligente, grüne und effiziente Zukunft der Baumaschinenindustrie zu erleben. Erleben Sie mit uns die „Welt der Effizienz", die Ihr Partner SANY bietet.

