Mehr Fußball. Mehr Football. ran.de baut Video-Content aus und zeigt ab sofort Fußball-Bundesliga und "NFL Network"

Mehr Fußball: ran.de zeigt ab sofort Highlight-Videos ausgewählter Bundesliga-Partien. So wird es künftig bei ran.de an jedem Sonntag während der "ran Football"-Übertragung eine Zusammenfassung eines Bundesliga-Top-Spiels des Spieltags geben. Zudem finden Fußballfans ab sofort immer dienstags auf ran.de Highlights von drei Bundesliga-Spielen inklusive aller neuen Entwicklungen, Aussagen und Infos. Am Freitag, 6. November 2020, startet zudem die neue wöchentliche Web-Show zur Fußball-Bundesliga auf ran.de. Moderator Max Zielke läutet künftig immer um 15:30 Uhr mit seinen Gästen, Bloggern und Podcastern aus der Vereinsszene, den Countdown zum bevorstehenden Bundesliga-Spieltag ein. Die offiziellen Bundesliga-Daten und -Fakten zu jedem Spiel sowie die Pressekonferenzen der Vereine komplettieren die neue, erweiterte Bundesliga-Berichterstattung auf ran.de.

Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, hat sich mit der Deutschen Fußball Liga auf eine entsprechende Vereinbarung verständigt.

Mehr Football: Auf ran.de können die User ab der ersten Novemberwoche den TV-Sender "NFL Network" im kostenlosen Livestream sehen - 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. "NFL Network" bietet rund um die Uhr News, Interviews und Analysen zur besten Football-Liga der Welt. Prominente Experten wie ehemalige NFL-Stars Michael Irvin oder Kurt Warner analysieren die Entwicklung einzelner NFL-Teams, erklären Spielzüge und stimmen auf den Spieltag ein. Top-Formate wie "Good Morning Football", "NFL Gameday" und "Total Access" gehören zum Pflichtprogramm eines jeden Football-Fans.

"Für unsere Sportplattform ran.de sind das zwei sehr bedeutende Schritte", erklärt "ran"-Sportchef Alexander Rösner. "Sowohl die Fußball-Bundesliga als auch 'NFL Network' sind absoluter Premium-Sportcontent, der genau die bei unseren Usern am meisten gefragten Kernthemen trifft. Für alle Football-Fans ist 'NFL Network' neben unserer umfangreichen Live-Berichterstattung und zahlreichen Highlight-Videos ein echter Mehrwert. Und dass wir bereits ein Jahr vor den ersten Live-Spielen der Fußball-Bundesliga in SAT.1 mit einem attraktiven Digital-Paket unsere Bundesliga-Berichterstattung ausbauen können, ist ebenfalls ein starkes Signal."

