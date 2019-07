Scheidung macht glücklich / Über 10.000 Paare auf dem Weg zum Lebensglück

iurFRIEND® AG

Glück im Leben - das wünschen sich nahezu alle Menschen. Nur wer glücklich ist, kann Glück weitergeben. Ein Weg, wieder grenzenloses Glück zu erfahren, ist die Scheidung. Scheidung.de, Deutschlands größtes Portal für Trennung, Scheidung und Neustart, setzt auf die einvernehmliche, friedliche und in die Zukunft gerichtete Form der modernen Trennung: die webbasierte Online-Scheidung mit fast komplett digitalen Abläufen - nun zum 10.000ten Mal.

Die Gesellschaft hat immer noch ein Problem damit. Die Kirche ist vehement dagegen. Es haftet Ihr ein Stigma an. Niemand spricht gerne über das Thema. Dabei ist eine Scheidung sehr häufig Aufatmen, Befreiung, Selbstfindung und pures Glück!

Online-Scheidung statt Rosenkrieg

"Als Vorreiter der modernen Online-Scheidung in Deutschland bieten wir mit unseren handverlesenen Kooperationskanzleien friedliche Lösungen für die Menschen, anstatt einen Rosenkrieg heraufzubeschwören", sagt Christopher Prüfer, Mitgründer der iurFRIEND® AG, der "Rechtsfreund für alle Rechtsuchenden". "Anwälte haben gelernt, als Interessenvertreter bis zum letzten Cent zu kämpfen und merken häufig gar nicht, dass die Scheidungswilligen vor allem so schnell wie möglich, so günstig wie möglich und so einfach wie möglich das Scheidungsverfahren zu Ende bringen möchten. Dafür sind sie oftmals auch bereit, Kompromisse einzugehen."

10fach glücklich mit Scheidung

- Tausche langweilige (oder gar keine) Gespräche gegen interessante Unterhaltungen Sie blühen wieder auf, interessieren sich für andere Themen und es macht einfach nur Spaß, wieder eine gute Unterhaltung zu führen.

- Tausche deprimierende Abende gegen aktive Outdoor-Veranstaltungen Sie gehen wieder raus, unternehmen etwas und fühlen das pralle Leben. Dies haben Sie so lange nicht mehr gehabt und es fühlt sich gut an.

- Tausche tote Hose gegen prickelnde Erotik Ist es ihre Schuld, wenn der Partner keine Lust mehr hat? Sie werden wieder begehrt und haben wieder guten Sex.

- Tausche schlechte Laune gegen gute Stimmung Hand aufs Herz, wann hatten Sie das letzte Mal so richtig gute Laune? Viel zu lange her? Sie können sich gar nicht mehr richtig daran erinnern? Das können Sie jeder Zeit ändern. - Tausche Gefühlskälte gegen zärtliche Nähe Vermissen Sie seit langer Zeit echte Nähe, mal einen unerwarteten Kuss oder nur ein Streicheln über den Kopf und über die Wangen? Holen Sie es sich einfach wieder. - Tausche Bier und Fußball gegen Wein und Oper Natürlich haben Sie nichts dagegen, wenn Ihr Mann Fußball guckt. Aber muss es denn andauernd sein? Und revanchiert er sich dann, in dem er mit Ihnen zu einem Konzert oder in die Oper geht? - Tausche Streitereien gegen harmonisches Miteinander Dass es ab und zu kleineren Unstimmigkeiten kommen kann, liegt in der Natur einer Beziehung. Aber andauerndes heftiges Streiten müssen Sie sich nicht mehr antun. Wenn kein Eheberater mehr hilft, sollten Sie den Schritt in Richtung Trennung wagen; schließlich haben Sie es in der Hand, ihr Leben glücklich zu gestalten. - Tausche Unzufriedenheit gegen positive Lebenseinstellung Merken Sie auch bei sich, dass Sie immer unzufriedener werden? Ist doch klar: wenn Sie für den Anderen nichts mehr empfinden, dann hat alles Tun keinen richtigen Sinn mehr. - Tausche unglücklich sein gegen glücklich werden Sie haben alles probiert. Eine Eheberatung vorgeschlagen, viele Gespräche geführt und alles versucht, dass die Ehe doch noch irgendwie am Leben gehalten wurde. Wenn der andere Partner nicht mit macht, nützt alles nichts. Die Hochzeit hat Geld gekostet, eine Scheidung muss gar nicht so teuer sein. - Tausche Ehe ohne Zukunft gegen Scheidung mit Perspektive Werden Sie wieder glücklich und reichen Sie die Scheidung ein. Ohne Rosenkrieg, modern über das Internet und friedlich. Ein großer Schritt, den Sie sich nach langer intensiver Überlegungszeit wirklich verdient haben...

Mehr Informationen zu den Themen Ehe und Scheidung bieten die Portale www.Ehe.de, www.Trennung.de, www.Unterhalt.com und www.Scheidung.de.

Über iurFRIEND®

iurFRIEND® (www.iurfriend.com) ist Deutschlands erste CURATED LEGAL SHOPPING COMPANY. Kunden erhalten kostenlos verständliche Rechtsinformationen, führen Gratis-Gespräche mit erfahrenen Rechtscoaches und können "rund-um-die-Uhr" Rechtsprodukte preiswert und ganz ohne Anwaltsbesuche erwerben.

iurFRIEND® setzt mit seinem einzigartigen Rechtsprodukte-Konzept auf eine Kombination unvergleichlicher Servicedienstleistungen: - Weltweiter 24/7-Service direkt per Telefon, per Videokonferenz und über die iurFRIEND®-Akte ganz ohne Anwaltstermine - Kostenlose Gespräche und Erstberatungen - Kostenlose Ratgeber, Checklisten, Formulare und E-Books - TÜV-zertifizierte Servicequalität, die von bereits über 50.000 Kunden geschätzt wird - Vorbildliche Preise für alle Rechtsprodukte - Freundlichkeit, Zeit und Menschlichkeit im Umgang mit Kunden - *Alle juristischen Tätigkeiten erfolgen durch handverlesene und erfahrene Anwälte und Kooperationspartner. Bei iurFRIEND® stehen ohne Ausnahme immer an erster Stelle die Kunden, die sich bei herkömmlichen Anwaltskanzleien sehr häufig sträflich im Stich gelassen fühlen. Die Legal Business Unternehmer Christopher Prüfer, Jens Becker und Magnus Roos führen das Düsseldorfer Legal Shopping Unternehmen.

