IT-Servicemanagement: Ein Auslaufmodell oder unverzichtbar für die Zukunft?

IT-Servicemanagement (ITSM) ist seit den 80er Jahren ein fester Bestandteil von IT-Organisationen. Doch angesichts des schnellen technologischen Wandels stellen sich viele die Frage: Ist ITSM heute noch relevant? ITSM-Experte TOPdesk beantwortet diese Frage ganz klar mit: Ja, mehr denn je. Denn die Kernprinzipien des ITSM, wie etwa die Prozessoptimierung oder das Risikomanagement, sind nach wie vor entscheidend für den Erfolg von Unternehmen.

Warum ITSM für Unternehmen unverzichtbar ist

In einer Welt, in der technologische Entwicklungen immer rasanter voranschreiten, wächst die Abhängigkeit von gut strukturierten Prozessen. ITSM bietet einen klaren Rahmen für die Verwaltung von IT-Services und unterstützt Unternehmen dabei, Herausforderungen wie die Einführung neuer Technologien oder die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu bewältigen. Verzichten Unternehmen auf ITSM riskieren sie nicht nur ineffiziente Prozesse und hohe Betriebskosten, sondern auch schwerwiegende Sicherheitslücken und rechtliche Konsequenzen.

"Ohne die im ITSM integrierten Verfahren und Kontrollen zur Informationssicherheit wird die IT-Sicherheit einer Organisation geschwächt.", erklärt Dominik Hagen vom ITSM-Lösungsanbieter TOPdesk.

Wie ITSM sinnvoll genutzt werden kann

Um das volle Potenzial von ITSM auszuschöpfen, ist ein proaktiver Ansatz entscheidend. Anstatt nur auf Incidents zu reagieren, sollten Unternehmen präventive Maßnahmen wie Wartung und Kapazitätsplanung in ihren ITSM-Strategien verankern. Investitionen in moderne ITSM-Tools helfen, Prozesse zu automatisieren, Workflows zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Durch kontinuierliche Verbesserung und regelmäßige Serviceoptimierung können Unternehmen ihre IT-Leistungen nachhaltig steigern - und die Melder anschließend mit gleichbleibend guten IT-Services zu begeistern.

Wert und Relevanz von ITSM

Unternehmen sollten sich regelmäßig fragen, welche Rolle die IT in ihrer Organisation spielt und welche Herausforderungen bei der Bereitstellung von IT-Services bestehen. ITSM bietet bewährte Methoden, um die Leistung der IT zu messen, die Sicherheit zu gewährleisten und die Zufriedenheit der internen und externen Nutzer zu erhöhen. Nur wer den Überblick über alle IT-Vorgänge hat, kann gezielt Verbesserungen vornehmen und sicherstellen, dass die Services den Anforderungen der Organisation entsprechen.

Gerade Start-ups und kleinere Unternehmen verzichten jedoch häufig auf ITSM, um die vorhandenen Ressourcen in schnelles Wachstum oder die Produktentwicklung zu investieren. Langfristig betrachtet entstehen dadurch jedoch meist Schwierigkeiten: Fehlende standardisierte Prozesse hemmen die Skalierbarkeit und führen zu Inkonsistenzen sowie Sicherheitsproblemen.

Für Organisationen jeder Größe gilt daher: Wer frühzeitig in ITSM investiert, legt den Grundstein für eine zukunftssichere IT-Infrastruktur. Denn durch die Nutzung von ITSM profitieren sie von effizienteren Prozessen, höherer Servicequalität und zufriedenen Mitarbeitern.

Seit drei Jahrzehnten unterstützt TOPdesk Organisationen bei der Implementierung effizienter ITSM-Prozesse. Die Out-of-the-box-Softwarelösung bietet unter anderem praxiserprobte Funktionen für Incident-, Change- und Assetmanagement, den Aufbau eines Self Service Portals und selbstverständlich ein aussagekräftiges Reporting aller angebotenen IT-Services. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen dabei zu helfen, der Arbeit nachzugehen, die sie lieben - und für einen stressfreien, effizienten Servicedesk zu sorgen.

