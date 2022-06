SuperVista AG

TÜV Saarland Umfrage: brillen.de wird mit "sehr gut" bewertet!

Königs Wusterhausen (ots)

Das Brandenburger Unternehmen brillen.de wurde zum dritten Mal in Folge mit der Note "sehr gut" bewertet.

An der Online-Umfrage vom TÜV Saarland zum Thema Zufriedenheit in den Bereichen "Service" und "Preis/ Leistung" bei brillen.de haben 861 Personen teilgenommen. In beiden Rubriken lautete das Kundenurteil: sehr gut! Im Bereich Service wurden u.a. die Fachkompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter, die Qualität der Brillen und die Angebotsvielfalt (Auswahl an Fassungen) sehr positiv bewertet. Auch die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen brillen.de erhielt die Note "sehr gut". Knapp 88 Prozent der Befragten würden brillen.de weiterempfehlen.

Die Methodik der TÜV Saarland Umfragen ist wissenschaftlich fundiert und gängige Praxis in der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung. In der Markt- und Meinungsforschung wird äußerst selten eine komplette Grundgesamtheit befragt. Das Mittel der Wahl ist die repräsentative Stichprobe. Diese ist bei TÜV Saarland Befragungen jedoch meist sehr groß. Aussendungen von 10.000 und mehr Fragebögen sind Standard. Weiterhin wird darauf geachtet, dass die Stichprobe in der Zusammensetzung die Kundenbasis des Unternehmens widerspiegelt, also z.B. hinsichtlich Geschlecht, Wohnort oder Alter der Personen.

Detaillierte Information zu der Umfrage unter:

tuev-saar.de/SC45091 TÜV Service tested

tuev-saar.de/SC45204 TÜV Preis Leistung

Über brillen.de:

Die SuperVista AG betreibt mit brillen.de international das weltweit erste Hybridmodel in der Augenoptik. Kundenakquise und Service finden online statt und bereits über 1.600 Service Hubs ermöglichen mit ihren stationären Services das neue Einkaufserlebnis für Kunden. Über 2 Millionen ausgelieferte Brillen an sehr zufriedene Kunden unterstreichen den großen Erfolg der Supervista AG.

