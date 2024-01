Helvetia Versicherungen Deutschland

Helvetia Deutschland ist "Top Employer 2024"

Frankfurt am Main (ots)

Helvetia Deutschland erhält zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung "Top Employer" für ihr herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld und gehört damit zu den besten Arbeitgebern.

Das renommierte Top Employers Institute zeichnet seit über 30 Jahren weltweit Unternehmen aus, die sich in Sachen Mitarbeiterbedingungen besonders hervorheben. Helvetia Deutschland hat sich auch in diesem Jahr erfolgreich dem umfassenden Zertifizierungsprozess gestellt und darf sich zum dritten Mal in Folge "Top Employer" nennen. Besonders überzeugte Helvetia in den Kategorien People & Business Strategy, Leadership, Werteverständnis, Ethik sowie Integrität und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent. CEO Volker Steck zeigt sich erfreut über das Ergebnis: "Die positive Entwicklung unterstreicht, dass unsere Maßnahmen Wirkung zeigen und wir unsere Prozesse und Programme erfolgreich weiterentwickeln konnten". Das positive Ergebnis zeigt, dass Helvetia nicht nur für ihre derzeitigen Mitarbeitenden, sondern auch für potenzielle neue Talente als erstklassige Arbeitgeberin wahrgenommen wird.

Das Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 2.300 Unternehmen in 121 Ländern auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Die zertifizierten Unternehmen stellen ihre Mitarbeitenden in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns und bieten ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Helvetia Deutschland ist eines von lediglich acht Versicherungsunternehmen in Deutschland, die das "Top Employer"-Siegel erhalten haben.

Helvetia Gruppe mit europäischem Siegel ausgezeichnet

Die Auszeichnung erhielt nicht nur Helvetia Deutschland, sondern auch alle anderen Ländermärkte der Helvetia Gruppe. Helvetia Schweiz wurde bereits zum vierten Mal, Helvetia Österreich zum dritten Mal und Helvetia Frankreich, Italien sowie Spanien zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet. Da die Helvetia Gruppe in all ihren sechs Ländermärkten ausgezeichnet wurde, erhält sie wie im Vorjahr zusätzlich die europäische "Top Employer"-Prämierung.

Original-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell