ZAV-Katalog der Schauspiel-Hochschul-Absolventinnen und -Absolventen 2020/21 ab sofort online

Jedes Jahr verlassen über 200 Absolventinnen und Absolventen deutschsprachiger Hochschulen für Schauspielkunst ihre Ausbildungsstätten und machen sich auf die Suche nach Anstellungen an Theatern oder versuchen in der Film- und Fernsehbranche Fuß zu fassen.

Die ZAV-Künstlervermittlung der Bundesagentur für Arbeit unterstützt den Weg in das erste Engagement stets nach Kräften und hat in diesem Jahr - erstmals vollständig online mit entsprechenden erweiterten Funktionalitäten - einen Katalog veröffentlicht, in dem sich alle Absolventinnen und Absolventen mit einer "Sedcard" übersichtlich präsentieren.

Annette Tigges-Thies, Geschäftsbereichsleiterin der ZAV-Fachvermittlung, freut sich über diese Innovation: "Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können bequem und völlig kostenfrei nach Fertigkeiten, Fähigkeiten und äußeren Merkmalen der Schauspielerinnen und Schauspieler suchen, um so eine Vorauswahl für potenzielle Besetzungen treffen zu können. Durch Erstellung eines Nutzerprofils kann der Anwender die Vorauswahl jederzeit an jedem Ort der Welt abrufen. Insbesondere in diesem schwierigen (Theater-)Jahr soll der innovative Katalog dazu beitragen, ein Kennenlernen zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie dem künstlerischen Nachwuchs zu erleichtern und Jobs zu ermöglichen."

Der Katalog ist frei nutzbar unter https://www.zav-absolventen.de

Die ZAV-Künstlervermittlung vermittelt darstellende Künstlerinnen und Künstler sowie Bewerberinnen und Bewerber aus künstlerisch-technischen Berufen rund um Bühne und Kamera. Sie legt besonderen Wert auf die Förderung des künstlerischen Nachwuchses und der grenzüberschreitenden Mobilität von Kunstschaffenden.

Weitere Informationen: https://zav.arbeitsagentur.de/

