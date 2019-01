On Stage: Zukünftige Musicals-Stars - ZAV-Künstlervermittlung aktiv für Musicalabsolventen

2019 in Wien, 2018 in Essen: Präsentation der Musicalabsolventinnen und -absolventen deutschsprachiger Hochschulen vor Fachpublikum. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/120764 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:... mehr Bild-Infos Download

Bonn (ots) - "Am 17. und 18. Januar findet in Wien die jährliche Musical-Absolventenpräsentation statt, das die ZAV-Künstlervermittlung zusammen mit den Hochschulen organisiert. Auf diesem Branchentreffen treten die aktuellen Nachwuchsdarstellerinnen und Nachwuchsdarsteller vor zukünftigen Arbeitgebern auf", erläutert Annette Tigges-Thies, Geschäftsbereichsleiterin der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV). Neben Musical-Absolventen der gastgebenden Musik und Kunst Privatuniversität Wien präsentieren die Absolventinnen und Absolventen der Universität der Künste Berlin, der Folkwang Universität der Künste Essen, der Theaterakademie August Everding München und der Hochschule Osnabrück / Institut für Musik ihr Können. Die Theater- und Produktionsverantwortliche im Publikum halten Ausschau nach Darstellern für aktuelle Inszenierungen.

Im Musical verschmelzen die Elemente Tanz, Schauspiel und Musik zu einer der beliebtesten heutigen Formen der Unterhaltung. 38 Prozent der Deutschen geben an, sich für den Besuch von Musicals zu interessieren. Damit sind Musicalbesuche nach Rock- und Popkonzerten die beliebteste Art von Events und Veranstaltungen. Zugleich sind sie ein wirtschaftlicher Standortfaktor, in Hamburg, Berlin und Stuttgart ziehen sie viele Touristen an. "Die ZAV-Künstlervermittlung unterstützt das Interesse an dem Genre. Die Vermittlungszahlen liegen seit Jahren konstant auf hohem Niveau", erläutert Annette Tigges-Thies. "Die Förderung von Nachwuchskünstlern liegt uns neben der Karrierebegleitung erfahrener Darstellerinnen und Darsteller sehr am Herzen", betont die ZAV-Geschäftsbereichsleiterin. "Insofern ist das Treffen, das abwechselnd an den Ausbildungsstandorten stattfindet, charakteristisch für unsere Arbeit. Wir begleiten Absolventinnen und Absolventen beim Übergang von der Ausbildung in erste Engagements." Kurzporträts der aktuellen Absolventinnen und Absolventen sind in einem Katalog zusammengefasst, der auch online zur Verfügung steht.

Die ZAV-Künstlervermittlung vermittelt darstellende Künstlerinnen und Künstler sowie Bewerberinnen und Bewerber aus künstlerisch-technischen Berufen rund um Bühne und Kamera.

Weitere Informationen: https://zav.arbeitsagentur.de/

