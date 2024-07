Continentale Versicherung

Neuer Vorstandsvorsitzender im Continentale Versicherungsverbund

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Dr. Gerhard Schmitz wird zum 1. August 2024 neuer Vorstandsvorsitzender im Continentale Versicherungsverbund. Die Aufsichtsräte haben den Diplom-Ökonomen zum Nachfolger von Dr. Christoph Helmich ernannt, der nach neun Jahren als Vorstandsvorsitzender am 31. Juli 2024 in den Ruhestand geht. Neu ins Vorstandsteam rückt der bisherige Leiter des Rechnungswesens, Marcus Lauer.

Verbund durch bewegte Zeiten geführt

"Dr. Christoph Helmich hat durch seine weitsichtige und besonnene Art wichtige Impulse gesetzt, die für den Erfolg unseres Verbundes maßgeblich waren und sein werden. Unter seiner Leitung sind die drei Marken Continentale, EUROPA und Mannheimer zu einem Versicherungsverbund zusammengewachsen. Diesen führte er gemeinsam mit seinem Stellvertreter und Nachfolger Dr. Gerhard Schmitz souverän durch bewegte Zeiten. Zeitgleich stellte er die Weichen für eine moderne Arbeitswelt, die sich im Neubau der Dortmunder Direktion, dem ,Continentale Campus' widerspiegelt", so Rolf Bauer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Continentale Krankenversicherung.

Vom Stellvertreter zum Vorstandvorsitzenden

Der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Gerhard Schmitz hat über 20 Jahre Vorstandserfahrung. 1995 kam der Diplom-Ökonom zur Continentale. 1998 übernahm er die stellvertretende Leitung des Bereichs Kapitalanlagen, im Jahr 2000 dessen Leitung. 2004 wurde Dr. Schmitz in den Vorstand des Continentale Versicherungsverbundes berufen. Mit der neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender fallen die Bereiche Controlling, Compliance, Qualitäts- und Betrugsmanagement, Revision und Recht, Datenschutz und Verbundkommunikation in seine Zuständigkeit. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Mein großer Dank gilt dem Aufsichtsrat und Dr. Christoph Helmich. Durch die wertvolle, enge Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren fühle ich mich gut vorbereitet auf meine neuen Aufgaben. Mein Ziel ist, dass unser Verbund weiterhin mit Ertrag wächst, solide aufgestellt und ein sicherer Arbeitgeber für unsere Mitarbeitende ist", so Dr. Gerhard Schmitz.

Neues Vorstandsmitglied für Rechnungswesen und Risikomanagement

Neu im Vorstandsteam ist Marcus Lauer. Der diplomierte Finanzwirt und geprüfte Steuerberater kann auch auf mehr als 20 Jahre im Continentale Versicherungsverbund zurückblicken. Als Leiter der Steuerabteilung startete er erfolgreich durch. 2016 übertrug man ihm die Verantwortung für das Rechnungswesen insgesamt. 2020 folgte die Ernennung zum Generalbevollmächtigten. Die Bereiche Rechnungswesen und Risikomanagement bilden einen Schwerpunkt seiner Ressortverantwortung.

Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

Original-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuell