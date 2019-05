About You GmbH

"Exclusive for Everyone": ABOUT YOU öffnet die Berlin Fashion Week erstmals für Endkonsumenten mit einem eigenen, innovativen Fashion Event Konzept

- Vom 05.-07. Juli 2019 richtet ABOUT YOU erstmals die AYFW - ABOUT YOU Fashion Week im ewerk in Berlin aus und erwartet bis zu 5000 Besucher sowie zahlreiche Influencer und VIPs - Neben der spektakulären Opening Show werden sich bei den insgesamt sieben Runway Shows bekannte High-Street-Marken präsentieren - Dank des innovativen Eventkonzepts will ABOUT YOU im Rahmen der Berlin Fashion Week eine Plattform schaffen, die erstmals einen exklusiven Einblick in die Fashion Welt gewährt und Mode für Endkonsumenten erlebbar macht - Besucher erwartet ein vielfältiges Programm aus sieben imposanten Runway-Shows sowie persönliche Style-Beratung von Star-Stylisten, inspirierende Brand-Experiences und vieles mehr im innovativen Concept Store - Der Ticketverkauf für die ABOUT YOU Fashion Week startet am 27. Mai auf www.ayfw.de oder www.aboutyou-fashionweek.de

Im Rahmen der Berlin Fashion Week präsentiert ABOUT YOU vom 05. bis 07. Juli 2019 die "AYFW - ABOUT YOU Fashion Week". Erstmals erhalten Mode-Liebhaber die Möglichkeit im Berliner ewerk an zahlreichen Runway-Shows teilzunehmen, bei denen sich erstmalig auch bekannte High-Street-Marken präsentieren. Mit diesem innovativen Eventkonzept gelingt es ABOUT YOU, die Tore zur sonst ausschließlich Fachpublikum vorbehaltenen Fashion Week Welt für Endkonsumenten zu öffnen. Dadurch wird eine neuartige Plattform im Rahmen der Berlin Fashion Week erschaffen, die Kunden, Brands, Influencer und Medien zusammenbringt. Mit der Implementierung der AYFW zahlt der Fashion Online Shop zudem auf seine Strategie ein, im Marketing neue Wege zu gehen und echte Erlebnisse für Kunden zu generieren.

"Bei der AYFW geht es uns darum große Fashion Shows für alle Mode-Interessierten erlebbar zu machen! Wir wollten eine Plattform schaffen, die Endkonsumenten die Möglichkeit bietet, selbst Teil der exklusiven Fashion Week Welt zu werden", sagt Julian Jansen Content Director von ABOUT YOU.

Den Auftakt der AYFW markiert die glamouröse Opening Show am Freitag, den 05. Juli. Zum Show-Spektakel werden hochkarätige Gäste erwartet darunter zahlreiche VIPs und Influencer wie Farina Opoku, Daniel Fuchs, Riccardo Simonetti sowie Sandra Lambeck und vielen mehr. Fashion-Fans haben darüber hinaus im Vorfeld die Chance, die limitierten Tickets für das begehrte Eröffnungsevent zu gewinnen. Samstag und Sonntag sind die Tickets für die insgesamt sieben Runway-Shows exklusiv für alle frei im Ticketverkauf erhältlich. Auf den Laufstegen erwartet die Gäste ein inspirierender Mix aus tragbaren Styles aktueller Kollektionen von namhaften Fashion-Brands, die auf ABOUT YOU direkt nachgekauft werden können. Für die Extraportion Glamour ist ebenfalls gesorgt, denn Zuschauer erhalten bei den Shows die Möglichkeit einen Platz in der begehrten Front-Row einzunehmen, die sonst meist geladenen Pressegästen, VIPs und Influencern vorbehalten ist. Zudem werden ausgewählte Influencer aus der ABOUT YOU Fashion Idol Familie eine besondere Rolle als Botschafter der AYFW haben: Als sogenannte Co-Creators berichten sie während des dreitägigen Fashion Happenings auf den Social-Media-Kanälen und waren vorab in die Gestaltung der vielfältigen Themenbereiche der AYFW.

Als weiteren Höhepunkt wird die größte deutsche Personal Fashion Brand LeGer by Lena Gercke ihre Runway Premiere bei der AYFW feiern. Lena Gercke selbst inszeniert hierbei zusammen mit ihrem Team ihr großes Fashion Show Debut.

Rund um die imposanten Fashion Shows wird es ein vielfältiges Programm im ABOUT YOU Concept Store geben. Fans haben hier die Möglichkeit verschiedene Styling-Angebote auszuprobieren, neue Looks zu entdecken und sich Tipps von den Star-Stylisten der ABOUT YOU Fashion Idols einzuholen. Die Idee des Concept Stores geht einher mit der Markenbotschaft "It's all ABOUT YOU" - statt dem Verhängen eines Modediktats möchte ABOUT YOU die Besucher während der ABOUT YOU Fashion Week inspirieren und dabei unterstützen, unendlich vielen verschiedenen Persönlichkeiten durch Mode Ausdruck zu verleihen.

"Unser Ziel mit dieser innovativen Event-Plattform war es, das was uns online und in der ABOUT YOU App bereits erfolgreich gelingt - Inspiration und personalisierte Style-Empfehlungen - als nahbares Fashion Erlebnis auch offline erlebbar zu machen", erklärt Tarek Müller ABOUT YOU Mitgründer und Co-CEO.

Für die ABOUT YOU Fashion Week werden insgesamt rund 600 Tickets pro Show im freien Verkauf erhältlich sein, diese können ab dem 27. Mai über den offiziellen Ticketshop auf www.ayfw.de erworben werden. Die Tickets kosten zwischen 12 Euro und 20 Euro je Show. Fashion-Fans erhalten außerdem beim Ticketkauf die Möglichkeit separat auszuwählen, an welchen Shows sie teilnehmen möchten, um sich ihr Fashion-Wochenende möglichst individuell gestalten zu können.

Aber auch ohne Ticket können sich Interessierte ein Bild von der AYFW machen, auf dem Veranstaltungsgelände wird es ebenfalls einen großen Außenbereich mit zahlreichen Food Trucks und einem umfangreichen Unterhaltungsangebot geben. Dieser Bereich wird auch für Gäste zugänglich sein, die über kein Ticket zu einer der Shows oder für den ABOUT YOU Concept Store verfügen - der Open Air Bereich wird während des gesamten Fashion-Wochenendes öffentlich zugänglich sein und als Ort des Austausches fungieren.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und dadurch unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die ihren Ausdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unterstützt werden. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.de neben der vielseitigen Inspiration ein Sortiment mit mehr als 200.000 Artikeln von über 1.200 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 11 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Das Fashion-Tech-Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz in Höhe von 461 Millionen Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.

Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (30, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (28, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (37, Operations & Finance).

