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Sommerferien 2026: Urlaub wird teurer, Sicherheit wichtiger - URV rät Reisenden, den Versicherungsschutz zu prüfen

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München (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und Millionen Deutsche starten in den kommenden Wochen in den wohlverdienten Urlaub. Noch nie zuvor haben Reisende dabei so viel Geld für ihre Urlaubsreisen ausgegeben: Für vorab gebuchte Urlaubsreisen gaben die Deutschen im vergangenen Reisejahr insgesamt 87,9 Milliarden Euro aus - ein neuer Rekordwert und ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig gewinnt Sicherheit bei der Reiseplanung zunehmend an Bedeutung. Das zeigen aktuelle Daten des Deutschen Reiseverbands (DRV), wonach organisierte Reisen und Pauschalangebote insbesondere aufgrund des Sicherheitsaspekts weiter Marktanteile gewinnen.

Die Deutschen reisen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Nach Angaben des DRV erreichte die Reiseintensität mit 80,5 Prozent der Bevölkerung zuletzt sogar einen neuen Höchststand. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Reisen und Urlaub kontinuierlich an. Für viele Familien bedeutet eine Urlaubsreise heute eine Investition von mehreren tausend Euro.

"Wer mehrere tausend Euro für eine Reise ausgibt, sollte auch darüber nachdenken, wie man sich gegen unvorhersehbare Ereignisse absichert. Krankheit vor Reisebeginn, ein Notfall in der Familie oder ein medizinischer Zwischenfall im Ausland können ohne passenden Versicherungsschutz schnell sehr teuer werden", sagt Mareike Steinmann-Baptist, Vorständin der Union Reiseversicherung (URV).

Die URV empfiehlt deshalb insbesondere bei höherwertigen Reisen einen umfassenden Reiseschutz, der verschiedene Risiken entlang der gesamten Reise abdeckt.

Reiserücktritt und -abbruch: Schutz für die größte Urlaubsinvestition

Eine Reiserücktrittsversicherung schützt Reisende vor den finanziellen Folgen, wenn eine Reise unerwartet nicht angetreten werden kann. Ebenso wichtig ist der Reiseabbruchschutz, wenn eine Reise vorzeitig beendet oder unterbrochen werden muss.

"Viele Reisende denken erst an die Reise selbst. Dabei entstehen die größten finanziellen Risiken oft schon vor dem Abflug oder während des Aufenthalts. Eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung kann in solchen Fällen erhebliche Kosten auffangen und sorgt für finanzielle Planungssicherheit", erklärt Steinmann-Baptist.

Auslandskrankenschutz: Medizinische Hilfe ohne finanzielle Sorgen

Besonders wichtig ist aus Sicht der URV eine leistungsstarke Auslandsreisekrankenversicherung. Denn die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt Behandlungskosten außerhalb Europas häufig nur eingeschränkt oder gar nicht.

"Ein Arztbesuch, ein Krankenhausaufenthalt oder ein medizinisch notwendiger Rücktransport können im Ausland schnell hohe Kosten verursachen. Eine Auslandsreisekrankenversicherung gehört deshalb in jedes Reisegepäck - unabhängig davon, ob es ans Mittelmeer, oder nach Nordamerika geht", so Steinmann-Baptist.

Für zusätzliche Unterstützung unterwegs bietet die URV ihren Kundinnen und Kunden über Air Doctor einen schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung im Ausland. Das digitale Netzwerk ermöglicht die Suche und Buchung qualifizierter Ärztinnen und Ärzte vor Ort, häufig in der eigenen Sprache und oftmals innerhalb kurzer Zeit.

Gepäckschutz: Wenn der Koffer nicht mit ankommt

Auch verspätetes, beschädigtes oder abhandengekommenes Gepäck kann den Urlaub erheblich beeinträchtigen. Eine Reisegepäckversicherung kann helfen, finanzielle Schäden abzufedern und notwendige Ersatzanschaffungen zu erleichtern.

"Niemand möchte die ersten Urlaubstage damit verbringen, Ersatz für fehlendes Gepäck zu organisieren. Ein passender Versicherungsschutz hilft dabei, solche Situationen deutlich entspannter zu bewältigen", erklärt Steinmann-Baptist.

Sicherheit schafft echte Urlaubsfreude

Für die URV steht fest: Wer frühzeitig vorsorgt, reist entspannter. "Reisen bedeutet, neue Erfahrungen zu sammeln und unbeschwerte Momente zu genießen. Genau dafür sollte der Kopf frei sein. Ein umfassender Reiseschutz sorgt dafür, dass sich Reisende auf das konzentrieren können, worauf es im Urlaub wirklich ankommt: Erholung, Erlebnisse und gemeinsame Zeit", sagt Steinmann-Baptist.

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