Konzern Versicherungskammer Bayern (VKB)

Versicherungskammer bringt erste Grundfähigkeitsversicherung mit Schutz bei schwerer Krebserkrankung

Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung umfassend verbessert und erweitert

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Konzern Versicherungskammer hat seine Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung grundlegend überarbeitet und das Leistungsspektrum erweitert. Damit trägt der Versicherer den veränderten Bedürfnissen und Anforderungen seiner Kund*innen Rechnung. Neu ist, dass der Versicherungsschutz bei schwerer Krebserkrankung, bei Neuverträgen, bereits im Grundbaustein in allen Tarifen der Berufs- und Grundfähigkeitsversicherung enthalten ist. Dies ist bei Grundfähigkeitsversicherungen in Deutschland ein Novum. Beamt*innen sind zudem bei Neuabschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung automatisch gegen eine Dienstunfähigkeit abgesichert.

"Mit der umfassenden Verbesserung unserer Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung setzen wir ein klares Zeichen für eine noch stärkere Kunden- und Vertriebspartnerorientierung sowie Flexibilität. Das Ziel ist, unseren Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten", erklärt Klaus G. Leyh, Vorstand des Ressorts Personenversicherung im Konzern Versicherungskammer.

Die aktuellen Verbesserungen umfassen zahlreiche neue Leistungsmerkmale. So erhalten Teilzeitbeschäftigte unter anderem weitgehend den gleichen Leistungszugang wie Vollzeitbeschäftigte. Bei einer schweren Krebserkrankung setzt der Versicherer die Beitragszahlung für bis zu 18 Monate aus und zahlt den Betroffenen die vereinbarte Rente.

Erweiterter Schutz für Beamte

Anders als Angestellte und Selbstständige brauchen Beamt*innen, Richter*innen und Berufssoldat*innen einen Vertrag, der sie gegen eine Dienstunfähigkeit absichert. Dieser Schutz ist nun bereits im Grundbaustein der Berufsunfähigkeitsversicherung enthalten. Neukund*innen erhalten im Fall der Dienstunfähigkeit vereinbarte Leistungen und können sich so gegen finanzielle Folgen schützen. Neu ist ein optionaler Baustein, der die Vollzugsbeamten von Polizei, Feuerwehr und Justiz im Fall einer Vollzugsdienstunfähigkeit absichert.

Neue Preiskalkulation für verschiedene Berufsfelder

Auch auf der Prämienseite gibt es positive Nachrichten. Trotz der erweiterten Leistungen profitieren Neukunden von gesenkten Beiträgen, insbesondere in Berufen im Heilwesen, in der Verwaltung und Bildung. Bei mehr als 100 Berufen erhöhen sich die Endaltersgrenzen, was insbesondere Feuerwehrleuten oder Zeitsoldaten eine längere finanzielle Sicherheit bietet. Ab sofort können bis zu 70 Prozent des aktuellen Jahresbruttogehalts abgesichert werden.

Weiterführende Informationen zu den neuen Tarifen der Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung sind je nach Region auf den folgenden Webseiten verfügbar:

Original-Content von: Konzern Versicherungskammer Bayern (VKB), übermittelt durch news aktuell