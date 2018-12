Der HARTING Vorstand ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 sehr zufrieden: Andreas Conrad, Dr. Michael Pütz, Margrit Harting, Dr. Frank Brode, Philip Harting, Maresa Harting-Hertz und Dietmar Harting (von links nach rechts). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/120318 / Die Verwendung... mehr Bild-Infos Download

Espelkamp (ots) - Die HARTING Technologiegruppe in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) ist im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) erneut zweistellig gewachsen. Mit einem Plus von 13,4% erzielte das weltweit tätige Familienunternehmen einen Umsatz von 762 Mio. EUR (Vorjahr: 672 Mio. EUR) und damit einen weiteren Rekord in der 73-jährigen Konzerngeschichte.

"Das ist eine Top-Performance, die uns stolz macht. Mit der geschäftlichen Entwicklung sind wir sehr zufrieden", freute sich der Vorstandsvorsitzende Philip Harting. "HARTING ist Wegbereiter und Partner von Industrie 4.0." Wachstumstreiber waren die Impulse aus den Marktsegmenten Transportation, Maschinenbau, Automation und Robotik. Die Zahl der Mitarbeitenden (einschließlich Auszubildende) stieg im Verlauf des Geschäftsjahres 2017/18 auf 4.980 (Vorjahr: 4.639). Das entspricht einem Anstieg von 7,4%. Im Inland wurden 77 neue Stelle geschaffen (3,1%), in den ausländischen Produktionsstätten und Tochtergesellschaften 264 Mitarbeitende eingestellt (12,3%).

Über HARTING:

Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data, Signal und Power mit 13 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44 Ländern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 5.000 Mitarbeitende erwirtschafteten 2017/18 einen Umsatz von 762 Mio. Euro.

