Stuttgart (ots) - In einer historischen Stadt zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald, wo bereits Größen wie Kepler und Brenz den Grundstein für ihre Erfolgsgeschichten legten, hat die renommierte Unternehmensberatung PSE - Pharma Solutions Europe ihren Firmensitz. Im vergangenen Jahr wurde in Merklingen bei Weil der Stadt auf das 10-jährige Firmenjubiläum angestoßen, was wir nun zum Anlass nehmen wollen, die Firmenphilosophie des schwäbischen Herzblutunternehmens einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn PSE blickt bereits auf eine steile Erfolgsgeschichte zurück: 2007 entwickelte Gründer und Inhaber Rainer Aufrecht eine Datenbank zum Monitoring des Umfelds von Arzneimittelrabattverträgen. Inzwischen arbeiten bei PSE insgesamt neun Menschen mit Leidenschaft und auf Hochtouren, denn 2018 hält noch einige besondere Herausforderungen für die erfolgreiche Unternehmensberatung bereit: Aufträge von internationalen Geschäftspartnern stehen ins Haus. Diese bedeuten einen weiteren Schritt, bei dem PSE natürlich auf das firmeninterne Top-Team zählen kann. Doch welche klugen Köpfe stecken eigentlich hinter den berühmten drei Buchstaben "P", "S" und "E"?

Als erste Unterstützung stieß 2011 ein erfahrener Controller aus der Pharmaindustrie zu PSE, der damals wie heute mit bedingungsloser Verlässlichkeit und einem vernünftigen Maß an Perfektionismus die besten Eigenschaften für seinen Job mitbrachte. Bereits kurze Zeit später folgte ein versierter BWL'er und Fachmann, der sich selbst bestens mit dem füh-renden pharmazeutischen Großhandel auskennt und bereits langjährige Expertise bei einem Pharmadienstleister gesammelt hatte. Mit seinen innovativen Ideen und dem nötigen Auge fürs Detail ist er längst zur tragenden Säule im System der Datenbanken von PSE geworden. Auch den Market Access-Bereich betreut bei PSE eine langjährige Mitarbeiterin, die heute nicht mehr wegzudenken ist. Sie kümmert sich mit Herzblut um gleich zwei wichtige Themenbereiche bei PSE: Tender Management und Regulatory Affairs. Dabei kann das Unternehmen insbesondere in kritischen Situationen auf ihre Handlungskompetenz und ihr großes persönliches Engagement zählen. Und das Tender-Team von PSE hat erst kürzlich hochkarätige Verstärkung bekommen: Zwei Managerinnen sind 2018 bereits dazu gestoßen und bringen nicht nur frischen Wind ins Büro, sondern als PTA aus dem Apothekenbereich und als CTA eines bekannten pharmazeutischen Herstellers, auch jede Menge wichtiger Erfahrung mit. Eine weitere Mitarbeiterin, die viele Jahre erfolgreich im Tender Management tätig war, kümmert sich heute mit Leidenschaft um die Entwicklung der Geschäfte in der Türkei, sowie weitere Nebenprodukte. Von ihr stammt das Zitat: "Wenn ich im Supermarkt als Regalkraft eine Milchflasche runterwerfe, sind das keine 80 Cent Schaden; wenn ich als Tendermanagerin einen Fehler mache, kostet das unsere Kunden Millionen. Das kann und darf nicht sein." Nicht zuletzt wegen Aussagen wie diesen, spricht Aufrecht immer wieder mit leuchtenden Augen von seinem Traum-Team, in dessen Händen die Perlen des Unternehmens zu 100% sicher sind. So auch bei der hauseigenen Analystin und Wirtschaftssinologin, die neben Englisch auch fließend Mandarin spricht und das Unternehmen mit ihrer breiten internationalen Erfahrung im Produktmarketing und dem strategi-schen Einkauf täglich voranbringt. Sie ist für die PSE-Patentschutzdatenbank® zuständig und dank ihres BWL-Wissens bei Businesskalkulationen bereits nach kurzer Zeit eine wich-tige Kapazität geworden.

Doch nicht allein die erfahrenen Mitarbeiter tragen ein so erfolgreiches Unternehmen wie PSE; auch die Jugend scharrt hier bereits mit den Hufen: Eine Auszubildende darf sich momentan in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen ausprobieren und hat sich als echtes Allround-Talent bewiesen, das zurecht von einer langen Karriere bei PSE träumt. Im Büro sorgt derzeit eine junge Abiturientin für Ordnung und hält ihren Kolleginnen und Kollegen mit herausragendem Organisationstalent den Rücken frei. Sie hofft darauf, ab September die zweite Auszubildende in der Firmengeschichte von PSE zu werden.

Also eine bunt gemischte Gruppe, deren vielfältige Kompetenzen das Unternehmen Tag für Tag voranbringen: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der eigentlich wert-schöpfende Faktor von PSE und der Grund warum wir heute das sind, was wir sind. Nur gemeinsam mit ihnen war dieser Langstreckenlauf überhaupt zu bewältigen.", so der zufriedene Inhaber. Und wie die Ergebnisse einer Marktumfrage im vergangenen Jahr bestätigen, sind auch die Kunden der pharmazeutischen Industrie mehr als zufrieden mit der Zusammenarbeit mit PSE: Über 90% würden die Unternehmensberatung uneingeschränkt weiterempfehlen und sogar knapp 100% sind begeistert von der Qualität und Zuverlässigkeit, mit der das PSE-Team die Projekte seiner Kunden betreut.

So startete man in Merklingen hochmotiviert und mit einer guten Auftragslage in das Jahr 2018 und allem Anschein nach werden auch die kommenden Monate dem PSE-Team viel abverlangen. Um diesen Andrang zu bewältigen, wird Aufrecht sein Team weiter vergrößern und plant in Kürze auf ein Desksharing-Modell umzusteigen. Diese Praxis des Flexible Office hat sich in großen Unternehmen längst etabliert und wird wegen ihrer Vorteile zurecht gefeiert: Laut einer Studie des Frauenhofer-IAO ist die Produktivität von Angestellten bei einer Büroformenmischung am höchsten, da sie den Arbeitsplatz ihren Aufgaben entsprechend wählen können und durch wechselnde Sitznachbarn täglich neue Impulse erfahren. Doch auch mit dieser Neuerung wird das Top-Team von PSE sicher gut umzugehen wissen; denn Aufrecht hat hier eine kleine aber feine Truppe gefunden, die er zurecht hütet wie seinen Augapfel: "Insbesondere im harten Pharma-Business kann sich ein Chef mehr als glücklich schätzen, eine so loyale Mitarbeiterriege zu beschäftigen, die zu 100% hinter dem Unternehmen und dessen Dienstleistungen steht."

Doch was ist das Geheimnis dieser hohen Loyalität und Zufriedenheit unter den Mitarbeitern, denen das Unternehmen eine herausragend geringe Fluktuation zu verdanken hat? Für die Unternehmensleitung ist die Antwort klar: Sicherheit, Transparenz und Wertschätzung. Wie beim gesamten Aufbau des Unternehmens, legte man auch auf der Personalebene stets großen Wert auf ein gesundes, organisches Wachstum. Dank dieser Strategie konnte PSE seinem Team seit jeher die berufliche Sicherheit bieten, für die das inhabergeführte Unternehmen auch heute steht: "Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und nach Feierabend das Leben zu ermöglichen, das sie sich wünschen. Wir wollen nicht nur Suppen und Wohnungen heizen, sondern durch flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle das Fundament für die bestmögliche Arbeitszufriedenheit bieten."

Und Dank der geplanten Familiennachfolge in der Führungsebene wird sich an dieser Sicherheit auch künftig nichts ändern: Die jüngste Tochter des Inhabers bereitet sich derzeit an der Fachhochschule Pforzheim auf ihre künftige Führungsaufgabe vor und wird nach ihrem Abschluss in Wirtschaftsrecht und etwas Kanzleierfahrung, mit vollem Einsatz in das Unternehmen einsteigen. Zum 50. Geburtstag gratulierte sie ihrem Vater mit den Worten: "Rainer, du bist ein Träumewahrmacher." Bereits jetzt unterstützt sie ihren Vater auf Minijob-Basis, um sich langsam an die große Verantwortung für viele Menschen und deren Arbeitsplätze zu gewöhnen.

Außerdem ist man sich bei PSE sicher: Nur mit transparenten Strukturen und verantwortungsbewusstem Handeln, das vielfältige ethische Aspekte berücksichtigt, kann ein Unternehmen Entscheidungen treffen, von denen alle Beteiligten profitieren. So bespricht man zu Beginn eines jeden Jahres offen die aktuelle Lage des Unternehmens und steckt sich gemeinsame Ziele, die in den nächsten Monaten umgesetzt werden wollen. Als Belohnung winken am Ende gemeinsame Unternehmungen, die nicht nur Spaß machen, sondern auch nachhaltig das Teamgefühl stärken. Gleichzeitig unterstützt PSE seine Angestellten durch regelmäßige Fortbildungen und Fremdsprachenunterricht bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung und gibt jedem die Chance, sich individuell zu entfalten. Apropos Individualität: Die reibungslose Zusammenarbeit des Teams verdankt sich nicht zuletzt zahlreichen unterschiedlichen Arbeitsplatz- und Arbeitszeitlösungen, die jedem Einzelnen eine individuelle Vereinbarung von Beruf- und Privatleben ermöglichen. Insbesondere Mitarbeiter mit Familie wissen diese faire und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu schätzen, bei der gegenseitige Akzeptanz und Unterstützung im Vordergrund stehen. Und das spricht sich rum: Bereits die Kinder der Mitarbeitenden träumen davon, eines Tages wie Mama oder Papa bei PSE zu arbeiten, sodass schon jetzt die ersten Praktikumszusagen erteilt werden konnten.

Doch der Nachwuchs liegt dem inhabergeführten Unternehmen ohnehin besonders am Herzen und nimmt auch in den Zukunftsvisionen der Firmenleitung einen hohen Stellenwert ein: Eines Tages soll ein behindertengerechter Betriebskindergarten bis zum Einschulungsalter eröffnet werden. Wo genau, steht noch nicht fest, jedoch hat Aufrecht bereits recht klare architektonische Vorstellungen. Bis dahin lässt aber auch das jetzige Arbeitsumfeld kaum Wünsche offen: Während die ersten Verträge noch in Alleinarbeit im Bügelzimmer einer Doppelhaushälfte abgeschlossen wurden, erstrecken sich heute Büros, Konferenzzimmer und einladende Pausenbereiche für die Mitarbeiter über zwei Etagen und bieten reichlich Platz für die individuelle Entfaltung und Erholung zwischen den intensiven Arbeitsphasen. Und Pläne für ein Anbauprojekt sind bereits in vollem Gange: Die Büroräume sollen um einen Wintergarten erweitert werden; denn eine angenehme Arbeitsatmosphäre steht für die renommierte Unternehmensberatung im Vordergrund: "Obwohl ein Großteil meiner Angestellten die Option auf Homeoffice hat, so kommen doch viele in die Firma, sobald es ihnen möglich ist. Man ist einfach gerne hier zusammen!"

Allgemein zeigt uns PSE - Pharma Solutions Europe mit all seinen Werten und Visionen wie eine moderne und offene Unternehmenskultur aussehen sollte. Da bleibt uns nur zu staunen und zu hoffen, dass auch andere Firmen sich diese Art der Unternehmensführung aneignen werden und bald noch mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland die Vorzüge eines so empathischen Führungsstils genießen dürfen.

