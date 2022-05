Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP)

Die Spielbank Berlin kreiert Recruiting-Kampagne mit STROBINSKI

Berlin (ots)

Der Fachkräftemangel macht auch vor der Glücksspielbranche nicht halt. Deshalb hat die Spielbank Berlin für das Recruiting und die Ausbildung neuer Mitarbeiter*innen die Spielbank Berlin Academy ins Leben gerufen. Sie ist ein in Deutschland einmaliger Ausbildungsort für angehende Casino-Profis, an dem nicht nur die theoretischen Grundlagen gelegt, sondern auch die ersten praktischen Schritte ins Berufsleben gemacht werden.

Um auf das außergewöhnliche Angebot aufmerksam zu machen, entwickelte die Berliner Kreativ-Agentur STROBINSKI eine 360°-Recruiting-Kampagne, in der diverse Spielbank-Mitarbeiter*innen ihr Profi-Können zeigen - und mit völlig neuen Berufstiteln glänzen.

So wird aus dem Croupier am Roulette-Tisch "der Profi am Spielfeldrand" und die Poker-Croupier "das Ass zwischen Buben und Damen". Insgesamt sieben verschiedene Berufsgruppen laden die zukünftigen Kolleg*innen in die Spielbank Berlin Academy ein.

David Schnabel, Geschäftsführer der Spielbank Berlin: "Unsere Jobs sind nicht nur Berufe, sondern echte Berufungen - für die man Leidenschaft, Menschenkenntnis, eine hohe Auffassungsgabe und viel Fingerfertigkeit benötigt. All das sieht und spürt man in der Kampagne, die ebenfalls mit viel Leidenschaft und Know-how entwickelt und umgesetzt wurde. Die Profis standen also nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter."

Jens Agotz, Geschäftsführer von STROBINSKI, ergänzt: "Die Kampagne zeigt, dass in der Spielbank Berlin sowohl Gäste als auch Angestellte Spaß haben. Genauso wie Kreative - weil unserer Agentur jede Menge Spielraum gegeben wurde, was man hoffentlich auch sieht."

Die Film-Produktion übernahm E+P Films. Die Postproduktion lag bei KAEPTN. Fotograf am Set war Florian Bisson. Die Bildbearbeitung kam von Pop aus Hamburg.

Der Film startet ab 5. Mai in den Berliner Kinos. Außerdem kommen Online-Banner, Social Media Ads und Pre-Rolls zum Einsatz, aber auch OoH-Maßnahmen und Print-Anzeigen.

Über die Spielbank Berlin

Die Spielbank Berlin GmbH & Co. KG wurde 1975 gegründet und verfügt mittlerweile über vier Standorte: Das Haupthaus am Potsdamer Platz sowie die Spielbanken am Fernsehturm, an der Ellipse Spandau und am Ku`damm 31. Etwa 500 Mitarbeiter*innen begrüßen jährlich mehr als 600.000 Gäste. Die Spielbank Berlin fühlt sich jedoch nicht nur in puncto Entertainment verpflichtet, sondern engagiert sich auch für Sport, Kultur und Soziales. Sie ist seit ihrer Gründung besonders dem Sport verbunden und unterstützt unter anderem die Füchse Berlin, die BR Volleys, Hertha BSC, 1. FC Union Berlin sowie das Internationale Stadionfest (ISTAF). Hinzu kommen zahlreiche weitere kulturelle Veranstaltungen wie beispielsweise das Classic Open Air, der Deutsche Filmpreis und der Bundespresseball.

Über STROBINSKI

STROBINSKI wurde 2017 von Jörg Sachtleben und Jens Agotz in Berlin gegründet. Auf der Kundenliste der Agentur stehen zum Beispiel A. Lange & Söhne, BVG, HAYS, die Spielbank Berlin und die REWE Group. Seit 2021 ist die Agentur auch mit einem Büro in Hamburg vertreten. Von dort aus werden unter anderem der europaweite Etat Tourismus Marketing Niedersachsen (TMN) sowie Pink Ribbon Deutschland betreut. Das Branchenmagazin W&V listet STROBINSKI unter den sieben erfolgreichsten Agentur-Gründungen (W&V, 7/2019).

Pressekontakt: T +49 (0)30 - 814 64 60 - 16 | E bk@businessnetwork-berlin.de

Original-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuell