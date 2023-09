ArisGlobal

Medac GmbH treibt mit ArisGlobal Solutions die Pharmakovigilanz-Technologie zur Überwachung der Arzneimittelsicherheit voran

Das Pharmaunternehmen will mit LifeSphere Safety's End-to-End-Automatisierung, künstlicher Intelligenz und Analytik die Arzneimittelsicherheitsprozesse digitalisieren und die Behandlungsrisiken für Patienten weltweit minimieren.

ArisGlobal, ein Marktführer im Bereich globaler Technologielösungen für die Arzneimittelentwicklung, gab heute bekannt, dass sich der deutsche Pharmahersteller medac, spezialisiert auf die Bereiche Onkologie, Hämatologie, Urologie und Autoimmunerkrankungen, für LifeSphere Safety zur Modernisierung seiner Prozesse zur Arzneimittelsicherheit entschieden hat. Eine präzise, patienten- und populationsspezifische Analyse ist entscheidend für die Minimierung von Behandlungsrisiken von Patienten und unterstützt damit den bestmöglichen Behandlungserfolg.

„Die Sicherheitslösungen von ArisGlobal werden die Automatisierung des Nebenwirkungsmanagements und der intelligenten Analyse der Arzneimittelsicherheit deutlich vorantreiben und uns dabei unterstützen, die Pharmakovigilanzprozesse noch intelligenter und effizienter zu gestalten", so Dr. Nadine Schreiber, Head of Global Pharmacovigilance von medac.

medac wird gleich drei Produkte der LifeSphere Safety-Plattform einführen, darunter LifeSphere MultiVigilance für die automatisierte Fallbearbeitung, Reporting and Analytics und EV Triage.

„LifeSphere wurde für Unternehmen wie medac entwickelt, um globale Compliance-Vorgaben zu erfüllen, umfassende Sicherheitsinformationen zu liefern und effizienter zu arbeiten", erklärt Aman Wasan, Chief Commercial Officer bei ArisGlobal. „Wir freuen uns, dass medac den Produkten von LifeSphere vertraut, um ihre therapeutischen Entwicklungsprozesse weiter voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass medac einen immensen Nutzen aus der Einführung dieser Lösungen ziehen und die Analyse der Arzneimittelsicherheit in großem Umfang positiv beeinflussen wird."

ArisGlobal

ArisGlobal ist der Entwickler von LifeSphere, eine führende Technologieplattform die Arzneimittelentwicklung, die Art und Weise verändert, wie die weltweit erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und ihre Produkte zur Marktreife bringen.. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Weitere Informationen finden Sie online unter www.arisglobal.com.

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

medac ist ein in Deutschland ansässiges, inhabergeführtes Pharmaunternehmen mit Standorten in Wedel und Tornesch. Die Arzneimittel von medac werden weltweit eingesetzt, um Ärzte und Patienten bei der Behandlung akuter und chronischer Krankheiten in den Bereichen Onkologie und Hämatologie, Urologie und Autoimmunerkrankungen zu unterstützen. medac entwickelt und vertreibt zudem spezielle Diagnosesysteme. Seit 1970 hat sich medac der Idee verschrieben, therapeutische und diagnostische Produkte unter einem Dach zu vereinen.

Weitere Informationen finden Sie online unter www.medac.de.

