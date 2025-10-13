DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG

DAS FUTTERHAUS Österreich verstärkt Management

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Elmshorn/Judenburg (ots)

Mit zwei Neueinstellungen verstärkt DAS FUTTERHAUS sein Management in Österreich. Bereits im Juni hat Claudia Steyrer die Marketingleitung in der Landeszentrale in Judenburg übernommen. Claudia Steyrer bringt jahrelange Einzelhandelserfahrung aus ihrer Zeit bei der Billa AG mit. Zuletzt war sie als Head of Marketing für das Immobilienunternehmen Value One tätig. Für die Vertriebsleitung konnte Matthias Karpf gewonnen werden. Er verstärkt das österreichische Führungsteam seit Anfang Oktober. Matthias Karpf kommt von der MyShoes GmbH Österreich, für die er die letzten zehn Jahre als Verkaufsleiter und Prokurist tätig war.

Die Einstellungen sind Teil der Neustrukturierung, in deren Rahmen bereits erste Anpassungen in den Management- und Teamstrukturen vorgenommen wurden. "Ziel ist es, stärker von Synergieeffekten durch die Zusammenarbeit mit der deutschen Systemzentrale zu profitieren und gleichzeitig die spezifischen lokalen Anforderungen optimal zu berücksichtigen", erklärt Felix Goral, der seit 2023 das operative Geschäft in Österreich leitet. Die engere Zusammenarbeit ermögliche die schlanke Aufstellung der Landesorganisation und gewährleiste eine Skalierung des Geschäftes mit Hilfe der Systemzentrale in Deutschland. "So identisch wie sinnvoll, so individuell wie nötig", laute der Tenor, unter dem Prozesse und Strukturen angepasst werden. "Es geht nicht darum, in allen Bereichen gleich zu sein. Wir werden durch unsere neue Struktur künftig sogar deutlich gezielter auf lokale Marktbedürfnisse und landesspezifische Besonderheiten eingehen können", betont Felix Goral. Etwa seien bei den vertrieblichen Funktionen oder innerhalb der Expansionsstrategie lokale Abweichungen ausdrücklich gewünscht.

Über DAS FUTTERHAUS

DAS FUTTERHAUS mit dem gelben Hund als Markenzeichen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Brands für Tiernahrung und Tierbedarf in Deutschland und Österreich. Als Partner für Menschen, die Tiere lieben, dreht sich bei DAS FUTTERHAUS seit 38 Jahren alles um Heimtiere. An 443 Standorten in Deutschland und Österreich bietet das Unternehmen fachkundige Beratung für Haustierfreundinnen und -freunde sowie eine große Sortimentsvielfalt. 2024 erwirtschaftete das familiengeführte Franchiseunternehmen mit seinen Fachmärkten einen Umsatz von insgesamt 577 Millionen Euro. 144 erfolgreiche Franchisepartner zählen zur Unternehmensgruppe. Jährlich werden bis zu 20 neue Standorte eröffnet. DAS FUTTERHAUS und seine Franchisepartner beschäftigen zusammen rund 4.000 Mitarbeitende. Ein wertschätzender Umgang miteinander sowie Klima- und Umweltschutz sind fest verankerte Ziele der DAS FUTTERHAUS Unternehmensstrategie.

Original-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell