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BenQ ScreenBar Halo 2: Licht, das den Raum inszeniert, nicht nur den Schreibtisch

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Berlin (ots)

Homeoffice und hybrides Arbeiten haben den heimischen Arbeitsplatz zu einem festen Bestandteil des Zuhauses gemacht. Was dabei oft wenig Beachtung findet: das Licht.

Dabei entscheidet gerade Licht darüber, wie konzentriert, entspannt und gesund wir über den Tag hinweg arbeiten. Genau diesen blinden Fleck adressiert die BenQ ScreenBar Halo 2: eine Lichtleiste, die direkt oben auf den Bildschirm geklippt wird, ganz ohne Platzverlust auf dem Schreibtisch, ohne zusätzliches Kabel oder Lampenfuß.

Die wichtigsten Features der BenQ Halo 2 im Überblick

Erstmals unabhängig steuerbare Front- und Backbeleuchtung - Helligkeit und Farbtemperatur (2.700-6.500 K) lassen sich für beide Lichtquellen separat anpassen

- Helligkeit und Farbtemperatur (2.700-6.500 K) lassen sich für beide Lichtquellen separat anpassen 423 Prozent mehr Backlight-Abdeckung gegenüber der Vorgängergeneration dank neu patentiertem Lichtkrümmungsdesign

gegenüber der Vorgängergeneration dank neu patentiertem Lichtkrümmungsdesign Blendfreies Frontlicht durch 8-Segment-Reflektor, 12 Präzisionslinsen und 18°-Ablenkwinkel

durch 8-Segment-Reflektor, 12 Präzisionslinsen und 18°-Ablenkwinkel Ultraschall-Präsenzsensor für automatisches Ein- und Ausschalten je nach Anwesenheit

für automatisches Ein- und Ausschalten je nach Anwesenheit Kabelloser, wiederaufladbarer Controller mit bis zu 3 Monaten Akkulaufzeit - steuert zwei Lampen gleichzeitig

Arbeitslicht mit Ambiente-Effekt

Die Halo 2 setzt auf ein 360°-"Halo"-Hintergrundlicht. Statt nur die Tastatur von vorne auszuleuchten, wirft sie zusätzlich ein weiches Licht hinter den Bildschirm auf die Wand. Das Ergebnis ist ein Lichtkranz, der den Raum ebenso stimmungsvoll inszeniert und so zu einem Ambiente-Objekt wird. In Zusammenarbeit mit Kreativstudios wurde die Halo 2 bewusst dezent und zeitlos gestaltet, um aus einem überladenen Arbeitsplatz ein aufgeräumtes Setup mit einem echten Deko-Objekt zu machen.

In völliger Dunkelheit muss sich das Auge ständig zwischen hellem Bildschirm und dunklem Raum neu anpassen. Das ist ermüdend und anstrengend und geht auf Dauer zulasten der Konzentration und des Wohlbefindens. Indem die Halo 2 das Umgebungslicht hinter dem Bildschirm ausbalanciert, reduziert sie diesen Kontrast und den visuellen Stress und schafft spürbar bessere Bedingungen für fokussiertes Arbeiten, auch an langen Abenden am Rechner.

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